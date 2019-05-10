Клингберг сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Защитник клуба НХЛ «Даллас Старз» Йон Клингберг сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира в Словакии, сообщается в микроблоге национальной команды страны в Twitter.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Сборная Швеции, которая является соперником команды России по группе B, в первом матче в пятницу сыграет с чехами.
Клингберг в нынешнем сезоне набрал 45 очков (10 шайб + 35 передач) в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 9 баллов (2+7) в 13 встречах
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