Гавриков приехал на чемпионат мира в расположение сборной России

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Гавриков начинал сезон-2018/19 в петербургском СКА, но 13 апреля перешел в «Коламбус» и успел провести два матча в плей-офф НХЛ. После вылета «Блю Джекетс» во втором раунде защитник был вызван в сборную России.

Хоккеисты российской сборной в пятницу проведут первый матч на чемпионате мира, в стартовой игре они встретятся с норвежцами. Как сообщается в микроблоге Федерации хоккея России, Гавриков примет участие в данной встрече. Мировое первенство пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.