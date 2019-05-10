Гавриков приехал на чемпионат мира в расположение сборной России
БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прибыл в отель, в котором остановилась сборная России в Братиславе, чтобы принять участие в матчах чемпионата мира.
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Гавриков начинал сезон-2018/19 в петербургском СКА, но 13 апреля перешел в «Коламбус» и успел провести два матча в
Хоккеисты российской сборной в пятницу проведут первый матч на чемпионате мира, в стартовой игре они встретятся с норвежцами. Как сообщается в микроблоге Федерации хоккея России, Гавриков примет участие в данной встрече. Мировое первенство пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
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