Россия или США? Овечкин, Малкин или Кейн? Главные интриги чемпионата мира
В пятницу в словацких городах Братислава и Кошице стартует 83-й чемпионат мира. «СЭ» дает свою версию главных интриг турнира.
Кто остановит Россию?
На бумаге российская команда выглядит самой мощной среди всех участников турнира. До оптимального состава не хватает от силы
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Есть еще и канадцы. Пожалуй, они не так сильны по именам, как хотелось бы Hockey Canada. Хотя Таварес (увы, без травмировавшегося Тавареса), Кутюрье, Стоун и Мюррей могут возразить. Ален Виньо — классный тренер, поэтому если сборная Канады избежит разброда и шатаний внутри команды, как это было год назад, то до финала может добраться. В действительности жизнь российской команды на турнире может оказаться не такой сладкой, как видится сейчас.
Кто станет лучшим бомбардиром?
Звезд, способных бомбить на турнире заброшенными шайбами и результативными передачами, в Словакию приехало достаточно. Нападающих, готовых замахнуться на титул лучшего бомбардира, больше, чем претендентов на царский престол в смутные времена. Американцы Кейн, Годро и Айкел, россияне Кучеров, Овечкин и Малкин, швед Петтерссон. Да и чеха Ворачека нельзя сбрасывать со счетов. Ему в команде уготована роль первой скрипки примерно с 20 минутами в среднем за матч, тогда как остальным его конкурентам по бомбардирской гонке придется делиться игровым временем с другими звездами. С учетом того, что на групповом этапе хватает проходных соперников типа сборных Италии и Австрии, то прошлогодний показатель Кейна, набравшего 20 очков в 10 матчах, может быть превзойден. Однако достижение легенды советского хоккея Владимира Петрова (34 очка на ЧМ-1973) кажется незыблемым, не говоря о результативности канадца Харри Уотсона в незапамятные времена (46 очков на ЧМ-1924).
Какая сборная может повторить взлет швейцарцев?
Год назад сенсационным финалистом турнира в Дании стали швейцарцы. Даже с учетом того, что к ним подъехало несколько классных игроков из НХЛ во главе со звездным защитником Йоси, результат воспринимался как полная неожиданность. Альпийская команда только в серии послематчевых бросков уступила шведам. Четыре предыдущих турнира для сборной Швейцарии заканчивались быстро: по два раза она вылетала в четвертьфинале и не выходила из группы. Сейчас в Словакии их состав больше, чем на половину, состоит из серебряных призеров ЧМ-2018, включая главных творцов того успеха Йоси, вратаря Дженнони, нападающих Фиалу и Андригетто.
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В данной связи любой результат выше четвертьфинала станет для финнов колоссальным успехом. Медаль — фантастика. То же самое можно сказать и про сборную Словакии. На домашний турнир она собрала почти всех сильнейших. Не хватает разве что вратаря Галака и защитника Хары из «Бостона». Но этой ей ровным счетом ничего не гарантирует. Наличие Татара, Чернака, Секеры, Маринчина, Паника и Дано видится плюсом для команды по сравнению с прошлыми турнирами. Но на фоне Кучерова, Кейна, Стоуна, Ворачека и других звезд вся это «богатство» смотрится как кусок черного хлеба на королевскому пиру — грустно. Далеко не факт, что в группе словаки смогут опередить, например, сборную Германии.
На что способен Хартли со сборной Латвии?
Боб Хартли очень сильно провел первый сезон в КХЛ, дойдя с «Авангардом», вопреки всем прогнозам, до финала Кубка Гагарина. Это на
Повторить этот результат команде по силам, несмотря на отсутствие по разным причинам Гиргенсонса, Карсумса, Джериньша и сломавшегося в самый последний момент Даугавиньша. В строю вратарь Мерзликин, отпущенный «Коламбусом» после вылета команды из Кубка Стэнли. Неплохо проявили себя в НХЛ Блюгерс и Балцерс, прогрессирует Дзиеркалс.
Как себя проявят будущие звезды Какко и Хьюз?
Позднее начало чемпионат мира сделало возможным приезд многих заметных игроков из НХЛ. Это не помешало сборной США в компанию к состоявшимся звездам пригласить хоккеиста будущего. Нападающий Джек Хьюз в свои 17 лет (18 ему исполнится во время турнира) сыграет на третьем чемпионате мира за один сезон! Ранее он стал серебряным призером МЧМ и бронзовым — ЮЧМ. Главный претендент на первый номер драфта этого лета невысок, но быстр, техничен и подвижен.
Посмотреть, насколько он готов к взрослому хоккею, будет как минимум интересно. Особенно скаутам «Нью-Джерси». Этот клуб выбирает на драфте первым во второй раз за три года. Возможно, Хьюза в последний момент обставит финн Каапо Какко. Он уже провел полноценный сезон среди мужиков за ТПС, забросив с учетом
Чем удивит сборная Великобритании?
Год назад из корейцев, дебютировавших в элитном дивизионе, соперники сделали отбивную котлету, нанеся семь поражений в семи матчах с разностью шайб 48:4! Сборная Великобритании вернулась в высший свет спустя четверть века. Она поднялась за два года из третьего по рангу дивизиона мирового хоккея и ей, похоже, тоже уготована роль боксерской груши. Почти все игроки команды выступают во внутреннем чемпионате. Не доехавший до «Барыса» защитник О'Коннор начал нынешний сезон во второй шведской лиге за «Лександ» и потом вернулся на родину в «Шеффилд». Форвард Льюис играет во второй немецкой Бундеслиге за «Кауфберен», а 19-летний нападающий Кирк, задрафтованный «Аризоной», выступает в юниорской лиге Онтарио за «Питерборо».
Лучшие клубы британской лиги получили хороший международный опыт в Лиге чемпионов, но в этом турнире на них куда чаще улучшали свой бомбардирский счет лидеры соперников. Любая победа для сборной в Словакии станет впечатляющим достижением. В теории можно обыграть, например, французов, у которых не будет Стефана Да Косты, Овитю, Русселля и Белльмара. Хотя пока такой исход кажется чудом.
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