Россия или США? Овечкин, Малкин или Кейн? Главные интриги чемпионата мира

Кто остановит Россию?

На бумаге российская команда выглядит самой мощной среди всех участников турнира. До оптимального состава не хватает от силы пяти-шести человек. За исключением, может быть, Проворова у всех отсутствующих имеется достойная замена. Россия не выигрывала чемпионат мира с 2014 года, когда в Минске состоялся дебют Олега Знарка в качестве главного тренера. Тот сезон был олимпийским. Соперники привезли составы с минимальным количеством звезд, поэтому выиграть титул было несколько проще.

Сейчас такой разницы в классе между россиянами и остальными претендентами нет. Сборная США также может похвастать мощным нападением.

Из топ-звезд не хватает разве что Мэттьюса. Американцы еще ни разу не доходили до финала чемпионата мира с тех пор, как был введен плей-офф. Кажется, нынешняя версия команды во главе с одной из самых ярких фигур современного хоккея Кейном готова замахнуться на золото. Действующие чемпионы мира шведы обошлись на этот раз без собрания звезд. Но их, как и два прошлых турнира, когда они становились первыми, тренирует Рикард Гренберг. Он умеет создавать команду, становящуюся со стартового матча единым целым. Первая тройка Хернквист-Петтерссон-Линдхольм внушает уважение, как и вратарская бригада во главе с Лундквистом.

Есть еще и канадцы. Пожалуй, они не так сильны по именам, как хотелось бы Hockey Canada. Хотя Таварес (увы, без травмировавшегося Тавареса), Кутюрье, Стоун и Мюррей могут возразить. Ален Виньо — классный тренер, поэтому если сборная Канады избежит разброда и шатаний внутри команды, как это было год назад, то до финала может добраться. В действительности жизнь российской команды на турнире может оказаться не такой сладкой, как видится сейчас.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Звезд, способных бомбить на турнире заброшенными шайбами и результативными передачами, в Словакию приехало достаточно. Нападающих, готовых замахнуться на титул лучшего бомбардира, больше, чем претендентов на царский престол в смутные времена. Американцы Кейн, Годро и Айкел, россияне Кучеров, Овечкин и Малкин, швед Петтерссон. Да и чеха Ворачека нельзя сбрасывать со счетов. Ему в команде уготована роль первой скрипки примерно с 20 минутами в среднем за матч, тогда как остальным его конкурентам по бомбардирской гонке придется делиться игровым временем с другими звездами. С учетом того, что на групповом этапе хватает проходных соперников типа сборных Италии и Австрии, то прошлогодний показатель Кейна, набравшего 20 очков в 10 матчах, может быть превзойден. Однако достижение легенды советского хоккея Владимира Петрова (34 очка на ЧМ-1973) кажется незыблемым, не говоря о результативности канадца Харри Уотсона в незапамятные времена (46 очков на ЧМ-1924).

Какая сборная может повторить взлет швейцарцев?

Год назад сенсационным финалистом турнира в Дании стали швейцарцы. Даже с учетом того, что к ним подъехало несколько классных игроков из НХЛ во главе со звездным защитником Йоси, результат воспринимался как полная неожиданность. Альпийская команда только в серии послематчевых бросков уступила шведам. Четыре предыдущих турнира для сборной Швейцарии заканчивались быстро: по два раза она вылетала в четвертьфинале и не выходила из группы. Сейчас в Словакии их состав больше, чем на половину, состоит из серебряных призеров ЧМ-2018, включая главных творцов того успеха Йоси, вратаря Дженнони, нападающих Фиалу и Андригетто.

В плей-офф НХЛ заняты форварды Нидеррайтер («Каролина») и Майер («Сан-Хосе»), а защитник «Коламбуса» Кукан в последний момент отказался ехать в сборную. Зато по сравнению с прошлым годом добавился ведущий центр «Нью-Джерси», первый номер драфта-2017 Хишир. Исторически швейцарцы еще ни разу не проводили два крутых турнира подряд. После второго места на ЧМ-2013 на следующий год им не удалось даже пробиться в плей-офф. Однако теперь, кроме них самих, ни одна команда не готова потеснить фаворитов. Разве что сборная Чехии. Там есть Милош Ржига, чьи лучшие качества тренера подходят для краткосрочных турниров. Сделать команду единым кулаком и зарядить ее эмоциями экспрессивному специалисту под силу.

А как же сборная Финляндии? Она выглядит сиротливо на общем фоне. Полсотни игроков из НХЛ и КХЛ по разным причин ответили отказом на приглашение в национальную команду. Это провал.

В данной связи любой результат выше четвертьфинала станет для финнов колоссальным успехом. Медаль — фантастика. То же самое можно сказать и про сборную Словакии. На домашний турнир она собрала почти всех сильнейших. Не хватает разве что вратаря Галака и защитника Хары из «Бостона». Но этой ей ровным счетом ничего не гарантирует. Наличие Татара, Чернака, Секеры, Маринчина, Паника и Дано видится плюсом для команды по сравнению с прошлыми турнирами. Но на фоне Кучерова, Кейна, Стоуна, Ворачека и других звезд вся это «богатство» смотрится как кусок черного хлеба на королевскому пиру — грустно. Далеко не факт, что в группе словаки смогут опередить, например, сборную Германии.

На что способен Хартли со сборной Латвии?

Боб Хартли очень сильно провел первый сезон в КХЛ, дойдя с «Авангардом», вопреки всем прогнозам, до финала Кубка Гагарина. Это на какой-то момент заставило забыть, что ему еще выступать на чемпионате мира. В роли тренера-совместителя, разрываясь на два фронта, работать крайне тяжело. Тем более что «Авангард» ни разу не базовый клуб для сборной Латвии. На прошлом турнире Хартли проявил себя очень здорово. Латвийцы вышли из группы, уступив сборным Канады и США только в овертаймах, а в четвертьфинале потрепали нервы будущему победителю турнира сборной Швеции, проиграв с минимальной разницей в счете — 2:3.

Повторить этот результат команде по силам, несмотря на отсутствие по разным причинам Гиргенсонса, Карсумса, Джериньша и сломавшегося в самый последний момент Даугавиньша. В строю вратарь Мерзликин, отпущенный «Коламбусом» после вылета команды из Кубка Стэнли. Неплохо проявили себя в НХЛ Блюгерс и Балцерс, прогрессирует Дзиеркалс. По-прежнему хороши Индрашис и Дарзиньш. Если команда сможет не провалиться в обороне, то способна замахнуться даже на третье место в группе вслед за сборными России и Швеции. С чехам и швейцарцами бороться можно.

Как себя проявят будущие звезды Какко и Хьюз?

Позднее начало чемпионат мира сделало возможным приезд многих заметных игроков из НХЛ. Это не помешало сборной США в компанию к состоявшимся звездам пригласить хоккеиста будущего. Нападающий Джек Хьюз в свои 17 лет (18 ему исполнится во время турнира) сыграет на третьем чемпионате мира за один сезон! Ранее он стал серебряным призером МЧМ и бронзовым — ЮЧМ. Главный претендент на первый номер драфта этого лета невысок, но быстр, техничен и подвижен.

Посмотреть, насколько он готов к взрослому хоккею, будет как минимум интересно. Особенно скаутам «Нью-Джерси». Этот клуб выбирает на драфте первым во второй раз за три года. Возможно, Хьюза в последний момент обставит финн Каапо Какко. Он уже провел полноценный сезон среди мужиков за ТПС, забросив с учетом плей-офф 26 шайб. В сборной Финляндии, которая недосчиталась массы ведущих игроков, Какко отведут значительную роль, что станет для него преимуществом.

Чем удивит сборная Великобритании?

Год назад из корейцев, дебютировавших в элитном дивизионе, соперники сделали отбивную котлету, нанеся семь поражений в семи матчах с разностью шайб 48:4! Сборная Великобритании вернулась в высший свет спустя четверть века. Она поднялась за два года из третьего по рангу дивизиона мирового хоккея и ей, похоже, тоже уготована роль боксерской груши. Почти все игроки команды выступают во внутреннем чемпионате. Не доехавший до «Барыса» защитник О'Коннор начал нынешний сезон во второй шведской лиге за «Лександ» и потом вернулся на родину в «Шеффилд». Форвард Льюис играет во второй немецкой Бундеслиге за «Кауфберен», а 19-летний нападающий Кирк, задрафтованный «Аризоной», выступает в юниорской лиге Онтарио за «Питерборо».

Лучшие клубы британской лиги получили хороший международный опыт в Лиге чемпионов, но в этом турнире на них куда чаще улучшали свой бомбардирский счет лидеры соперников. Любая победа для сборной в Словакии станет впечатляющим достижением. В теории можно обыграть, например, французов, у которых не будет Стефана Да Косты, Овитю, Русселля и Белльмара. Хотя пока такой исход кажется чудом.