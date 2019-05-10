Якушев: Звездный состав сборной России добавит мотивации ее соперникам
СОЧИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира будут дополнительно мотивированы
из-за звездного состава отечественной команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.
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В заявку сборной России на турнир вошли 13 игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе лучшие бомбардир и снайпер прошедшего регулярного чемпионата — Никита Кучеров и Александр Овечкин соответственно. Капитаном команды на турнире будет 36-летний Илья Ковальчук.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Свой первый матч на турнире сборная России проведет с командой Норвегии в пятницу, начало в 17:15 мск. Также в группе B выступят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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