Якушев: Звездный состав сборной России добавит мотивации ее соперникам

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В заявку сборной России на турнир вошли 13 игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе лучшие бомбардир и снайпер прошедшего регулярного чемпионата — Никита Кучеров и Александр Овечкин соответственно. Капитаном команды на турнире будет 36-летний Илья Ковальчук.

Цитата Александр Якушев Каждый раз от нашей сборной мы ожидаем только победы и желаем этого. Несмотря на то, что у нас такой звездный состав, победа будет доставаться очень тяжело, легких игр не будет. Против нашей команды все всегда играют с полной отдачей, а сейчас у соперников будет дополнительная мотивация, чтобы обыграть звезд в нашей сборной. Традиционно главными соперниками россиян будут сборные Канады и США, а также команды Чехии, Финляндии и Швеции.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая. Свой первый матч на турнире сборная России проведет с командой Норвегии в пятницу, начало в 17:15 мск. Также в группе B выступят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.