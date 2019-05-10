Сорокин о статусе третьего вратаря сборной России: Обидно, конечно. Хочется сыграть против лучших игроков планеты

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37238670/
10 мая 2019, 13:34 | Sports.Ru

Сорокин о статусе третьего вратаря сборной России: Обидно, конечно. Хочется сыграть против лучших игроков планеты

Голкипер сборной России Илья Сорокин поделился ожиданиями от ЧМ-2019.

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© РИА "Новости"

— Вы приехали на чемпионат мира, который по составу сильней, чем Олимпиада в Корее.

— Согласен. Очень интересно посмотреть на лучших игроков со всей планеты. Хочется, конечно, сыграть против них, проверить себя, но я прекрасно понимаю, что для этого надо выдержать конкуренцию с Андреем Василевским и Александром Георгиевым.

— Каково это быть лучшим в КХЛ, но лишь третьим в сборной. Обидно?

— Ох, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Обидно, конечно. Но худшее, что я могу сделать, так как это поддаться такому настроению, запереться в номере, ходить жаловаться. Зачем? Для чего это делать? Я вообще пришел к выводу, что все чувства лучше прятать от людей. Есть и еще один момент.

— Какой?

— Мы на чемпионате мира по хоккею. А если с кем-то что-то случится? Я должен быть готов в любую минуту занять место в воротах. Прекрасно осознаю, что и на меня в этом смысле рассчитывают. Потому и дальше буду работать, стараться и ждать своего шанса.

— Мы выиграем чемпионат мира?

— Вы же только что сказали, что в составе остальных команд много сильных игроков. Понятно, что мы приехали побеждать.

— Просто по именам мы тут, наверное, самые крутые. Общая зарплата хоккеистов 87 миллионов долларов.

— У нас неплохой состав был и в Москве… Наличие имен еще ничего не значит. Главное, чтобы все были объединены общей идеей. Никто не должен допустить мысли о том, что мы уже выиграли, — сказал Сорокин.
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