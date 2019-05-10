Сорокин о статусе третьего вратаря сборной России: Обидно, конечно. Хочется сыграть против лучших игроков планеты
Голкипер сборной России Илья Сорокин поделился ожиданиями от ЧМ-2019.
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— Вы приехали на чемпионат мира, который по составу сильней, чем Олимпиада в Корее.
— Согласен. Очень интересно посмотреть на лучших игроков со всей планеты. Хочется, конечно, сыграть против них, проверить себя, но я прекрасно понимаю, что для этого надо выдержать конкуренцию с Андреем Василевским и Александром Георгиевым.
— Каково это быть лучшим в КХЛ, но лишь третьим в сборной. Обидно?
— Ох, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Обидно, конечно. Но худшее, что я могу сделать, так как это поддаться такому настроению, запереться в номере, ходить жаловаться. Зачем? Для чего это делать? Я вообще пришел к выводу, что все чувства лучше прятать от людей. Есть и еще один момент.
— Какой?
— Мы на чемпионате мира по хоккею. А если с
— Мы выиграем чемпионат мира?
— Вы же только что сказали, что в составе остальных команд много сильных игроков. Понятно, что мы приехали побеждать.
— Просто по именам мы тут, наверное, самые крутые. Общая зарплата хоккеистов 87 миллионов долларов.
— У нас неплохой состав был и в Москве… Наличие имен еще ничего не значит. Главное, чтобы все были объединены общей идеей. Никто не должен допустить мысли о том, что мы уже выиграли, — сказал Сорокин.
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