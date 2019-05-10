Сорокин о статусе третьего вратаря сборной России: Обидно, конечно. Хочется сыграть против лучших игроков планеты

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— Вы приехали на чемпионат мира, который по составу сильней, чем Олимпиада в Корее.

— Согласен. Очень интересно посмотреть на лучших игроков со всей планеты. Хочется, конечно, сыграть против них, проверить себя, но я прекрасно понимаю, что для этого надо выдержать конкуренцию с Андреем Василевским и Александром Георгиевым.

— Каково это быть лучшим в КХЛ, но лишь третьим в сборной. Обидно?

— Ох, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Обидно, конечно. Но худшее, что я могу сделать, так как это поддаться такому настроению, запереться в номере, ходить жаловаться. Зачем? Для чего это делать? Я вообще пришел к выводу, что все чувства лучше прятать от людей. Есть и еще один момент.

— Какой?

— Мы на чемпионате мира по хоккею. А если с кем-то что-то случится? Я должен быть готов в любую минуту занять место в воротах. Прекрасно осознаю, что и на меня в этом смысле рассчитывают. Потому и дальше буду работать, стараться и ждать своего шанса.

— Мы выиграем чемпионат мира?

— Вы же только что сказали, что в составе остальных команд много сильных игроков. Понятно, что мы приехали побеждать.

— Просто по именам мы тут, наверное, самые крутые. Общая зарплата хоккеистов 87 миллионов долларов.

— У нас неплохой состав был и в Москве… Наличие имен еще ничего не значит. Главное, чтобы все были объединены общей идеей. Никто не должен допустить мысли о том, что мы уже выиграли, — сказал Сорокин.