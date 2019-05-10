Американцы и неуправляемые звезды. Что может помешать России выиграть ЧМ
Надежды большие, но не всё будет так просто.
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Видимо, что-то случилось...
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Уже сегодня стартует чемпионат мира по хоккею в Словакии, и сборная России будет на нём одним из главных фаворитов. Масса амбиций, убойный состав, комфортные условия для хоккеистов, тренеров и персонала — кажется, всё готово к тому, чтобы вернуть в Россию золото мировых первенств. Что или кто могут этому помешать?
Другие команды тоже хотят золото
Самая основная причина — не одна только сборная России приехала в Братиславу за золотом. Команды США, Швеции, Канады привезли сопоставимые по крутости составы, финны планируют взять характером, словаки хотят при своих трибунах,
А вот начиная с четвертьфинала может случиться всё, что угодно. Всего одна игра, и любая мелочь (индивидуальная ошибка, глупое удаление, неправильная смена) может перечеркнуть всё, что было наиграно и наработано на предварительном этапе. И не важно, какие соперники встречаются, это ведь всего лишь один матч!
К
Тренеры слабее игроков
Вот эта ситуация больше всего настораживает перед турниром. Воробьёв и Ко даже не то, чтобы слабее, а просто немного из другого мира, чем наши энхаэловские звёзды. Тренеры в полном составе работают в КХЛ, а хоккеисты уже давно зажигают за океаном, и живут в другой реальности. Это здорово, что Овечкин, Малкин и прочие едут в сборную к любому тренеру, но мне пока слабо представляется, чтобы наши лучшие игроки относились к Воробьёву с должным уровнем субординации, уважения, доверия. Илья Петрович ведь совсем не Олег Знарок, который до минимума сокращал дистанцию при общении с подчинёнными, был отличным мотиватором и настоящей душой коллектива. В харизме Воробьёв явно проигрывает не только своему предшественнику, но и почти всем другим тренерам сборной России за последние годы.
Пока совершенно непонятно, какой хоккей собирается ставить Воробьёв сборной России и как он собирается разбираться со всем своим многочисленным звёздным богатством. Самое главное — не потерять контроль над звёздными игроками, а сделать так, чтобы при любой ситуации каждый из них работал на команду. Сборная России может пройти далеко за счёт одних только игроков, но для золотых медалей нужна тренерская рука. У Ильи Воробьёва и его помощников есть целый предварительный этап, чтобы эту руку набить.
Много звёзд — не всегда хорошо
И это всегда, увы, отрицательно сказывается на результате команды. Развлекаться и работать одновременно у людей получается с трудом. Я далёк от того, чтобы сравнивать ЧМ-2000 и нынешний турнир в
За пару дней в Братиславе Овечкин уже, наверное, раздал не одну сотню автографов и не один десяток интервью, болельщики и журналисты отслеживают буквально каждый шаг лидеров национальной команды. Не думаю, что это то, что нужно сейчас для нормальной подготовки к турниру, на котором мы собираемся не посветить звёздными лицами, а победить.
Можем проиграть сами себе
Ещё одна чисто игровая причина возможной неудачи, которая напрашивается сразу, как только видишь состав сборной. Что же означает это банальное выражение? В данном случае, нужно говорить о проблеме сбалансированной команды. У нашей сборной слишком много атакующих игроков, и все они хотят быть в определённой степени героями, как привыкли в своих клубах. Но не получится так, что в первом периоде каждой игры будут забивать Овечкин и Кузнецов, во втором — Малкин и Кучеров, а в третьем добавят Ковальчук, Дадонов и все остальные. Нет, так не бывает. Ударное звено должно быть одно, и я пока не представляю, кто в этой команде сможет сломать себя ради общих интересов.
Слишком много художников, и слишком мало подмастерьев. Мы прекрасно знаем, как умеют играть Плотников и Андронов, но они вдвоём не смогут
Вообще, сейчас сборная России похожа на навороченный джойстик к компьютерной игре, в который напичкано немыслимое количество рычагов и кнопок. Они делают этот джойстик крутейшим по возможностям, но воспользоваться всеми этими примочками одновременно — просто нереально. Да ещё всегда есть риск нажать не на ту кнопку. Сейчас задача у Ильи Воробьёва — как можно быстрее приспособиться к этому джойстику, но она усложняется тем, что раньше Илья Петрович не держал в руках такие сложные модели.
Лев Лукин
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