Каменский: Норвежцы легкой победы не дадут, они будут биться

«На каждого соперника нужен боевой настрой. В Норвегии все будут стараться играть с такой звездной командой с двойной энергией, попробуют нас обыграть, для них это будет как хороший экзамен.

Если российские хоккеисты будут играть в свой хоккей, то должны выиграть, но норвежцы легкой, разгромной победы не дадут, они будут биться", — сказал Каменский.