Каменский: Норвежцы легкой победы не дадут, они будут биться
Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от первого матча сборной России на ЧМ-2019 против команды Норвегии.
«На каждого соперника нужен боевой настрой. В Норвегии все будут стараться играть с такой звездной командой с двойной энергией, попробуют нас обыграть, для них это будет как хороший экзамен.
Если российские хоккеисты будут играть в свой хоккей, то должны выиграть, но норвежцы легкой, разгромной победы не дадут, они будут биться", — сказал Каменский.
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