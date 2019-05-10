Клингберг — о ЧМ-2019: Не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд
Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал решение принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции.
«Я еду на мировое первенство. Мне не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд», — приводит слова Клингберга SVT.
В этом сезоне 26-летний защитник забросил 10 шайб и сделал 35 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата. В
Йон является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды (2017, 2018). На чемпионате мира 2018 года Клингберг также был признан лучшим защитником турнира. В 10 матчах мирового первенства он забросил одну шайбу и сделал пять передач. В сезоне-2017/18 шведский защитник был выбран НХЛ для участия в Звёздном
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