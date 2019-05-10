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«Я еду на мировое первенство. Мне не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд», — приводит слова Клингберга SVT.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил 10 шайб и сделал 35 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Йон отметился 9 (2+7) очками в 13 матчах при показателе полезности «+8». Его «Даллас» выбыл из плей-офф, проиграв во втором раунде «Сент-Луис Блюз» (3−4).