К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вена-1996: Пластилиновая команда

4-е место

Главный тренер Владимир Васильев.

После фиаско на ЧМ-1994, 1995, на которых наша сборная не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер, в столицу Австрии удалось пригласить дюжину энхаэловцев. Подобного доселе не случалось. На подмогу приехали вратари-олимпионики Шталенков и Трефилов, защитники Житник, Миронов-младший, Каспарайтис, Твердовский, нападающие Яшин, Виктор Козлов, Дмитрий Квартальнов, Брылин, Николишин, Оксюта, Владимир Воробьев, Валерий Карпов.

Пройдя без поражений первый этап, россияне в полуфинале споткнулись на канадцах. Упустив преимущество 2:0, наши проиграли по буллитам 2:3. Хотя до этого победили «кленовых листьев» (6:4).

В матче за бронзу история повторилась. Только теперь россияне вели у американцев 3:0, но уступили 3:4 в овертайме.

По словам главного тренера Владимира Васильева (а помогали ему Геннадий Цыгуров и Виктор Тихонов), команда была неуправляемая. Все свободное время игроки весело проводили в кафе «Максим». Им нельзя было дать даже легкую физическую нагрузку.

Сразу после поражения в матче за третье место на собрании сборной глава ФХР Валентин Сыч объявил об отставке Васильева.

Санкт-Петербург-2000: Черная страница нашего хоккея

11-е место

Главный тренер Александр Якушев.

Этот чемпионат российские болельщики ждали с нетерпением. В сборную удалось пригласить как никогда много игроков из-за океана. Патронировал ее и.о. министра спорта Борис Иванюженков.

Еще не стихли фанфары после серебра олимпийского Нагано-1998. Всем казалось, что в Питере Павел Буре и Ко все расставят по своим местам и добудут для России золото.

Однако перед турниром лишился работы в «Спартаке» возглавлявший по совместительству сборную Александр Якушев. Он и его помощники Зинэтула Билялетддинов и Петр Воробьев оказались не в силах совладать с вольницей, царившей в команде.

Один наш энхаэловец прямо по ходу турнира улетел за океан на бракоразводный процесс и вернулся без единого цента на своем счету.

После разгрома французов на старте 8:1 хозяева потерпели поражения от американцев (0:3), швейцарцев (2:3), латвийцев (2:3) и белорусов (0:1). Последний матч со шведами, выигранный 4:2, ничего не решал. Сборная России выбыла из числа участников борьбы за медали и заняла 11-е место. Болельщики ответили на грандиозный провал баннером, развернутом на трибуне «Ледового»: «Дыр-тим, ты поставила Россию на колени».

Руководство Первого канала, показывавшего чемпионат, нашла козла отпущения в… комментаторе, критиковавшем нашу сборную. Мастера микрофона лишили эфира на год. А его коллеги смертельно перепугались.

Фамилию и.о. министра спорта красным карандашом вычеркнули из списка приглашенных на инаугурацию нового Президента России Владимира Путина. Однако глава ФХР Александр Стеблин удержался в кресле.

Фиаско в Питере-2000 до сих пор считается самой черной страницей в истории отечественного хоккея.

Вена-2005: Россию спасли Овечкин и Малкин

3-е место

Главный тренер Владимир Крикунов.

На этот чемпионат сборные привезли очень сильные составы. Ведь НХЛ накрыл локаут, многие игроки не могли сидеть без работы. Нашей сборной не хватало ветерана Сергея Федорова и вратаря. Хотя бы уровня Ильи Брызгалова, выступавшего тогда в АХЛ.

Дверь в полуфинал открыл нам Павел Дацюк, забивший финнам гол в меньшинстве, а также буллит Максима Афиногенова.

Но в матче с родоначальниками хоккея сборную России ждало разочарование. Отыграть фору 0:4 не удалось. В итоге поражение 3:4.

После игры капитан команды Алексей Ковалев попросил у тренеров разрешения посидеть в ресторане и залить горе. В случае отказа игроки все равно бы посидели. Вечеринка по сплочению команды затянулось настолько, что в заведении кончилось спиртное.

Спасло нашу сборную в матче за бронзу молодежное звено Александр Овечкин — Евгений Малкин — Максим Афиногенов. Только последний из них играл тогда в НХЛ. На их счету четыре шайбы из шести (6:3).

Кельн-2010: Быков обиделся на ТВ и проиграл финал

2-е место

Главный тренер Вячеслав Быков.

В Германию приехали почти все наши звезды из НХЛ. Включая ветерана Сергея Федорова, решившего на том чемпионате попрощаться со сборной. Овечкин, Малкин, Дацюк, Ковальчук, а также тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин горели желанием взять реванш за неудачу на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где россияне в четвертьфинале оказались на щите хозяев (3:7).

Чемпионат в Кельне еще запомнился конфликтом Быкова и телевизионщиков. В интернете появился ролик, героями которого стали наши игроки, отправляющиеся на вечеринку. Илья Ковальчук в каких-то несуразных штанах с лампасами не может вписаться в автомобиль, Сергей Мозякин потягивает сигарету… Быков же любил подчеркивать, что в его сборную приехали «настоящие профессионалы».

Главный тренер столь сильно обиделся на журналистов, что после матча с Белоруссией дал пресс-конференцию на… французском языке.

Реванш над Канадой в четвертьфинале состоялся (5:2), но в полуфинале нашим с превеликим трудом удалось сломить сопротивление хозяев (2:1). Решающую шайбу забросил Волшебник.

А в финале российская команда мечты стала жертвой чехов. Яромир Ягр, Томаш Вокоун и его тезка Ролинек (он был капитаном) выиграли 2:1 и завоевали золото. Это была сенсация.

Игра у Ови, Кови (нашего капитана), Малкина не клеилась. Малкин в концовке матча вообще вышел из берегов, схватил глупое удаление, чем лишил команду шансов на спасение. А лучший бомбардир КХЛ Мозякин и его партнер по звену Максим Сушинский уступили места в заявке энхаэловцам.

После финала главный редактор «Советского спорта» запретил своим подчиненным называть на страницах газеты Овечкина Великим.

В Москву Ови вернулся с серебряной медалью и… щенком немецкой овчарки.

А что же нам ждать сейчас? Мы предлагаем сломать эту печальную традицию. Пусть наша дрим-тим не подведет!

Владислав Домрачев