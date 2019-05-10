Футболисты сборной России пожелали удачи хоккеистам национальной команды в преддверии ЧМ
Футболисты сборной России пожелали удачи хоккеистам национальной команды в преддверии чемпионата мира, который сегодня стартует в Словакии.
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Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).
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