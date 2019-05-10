Палат: Половина моего родного города будет на ЧМ в Словакии
БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной Чехии и клуба НХЛ «Тампа» Ондржей Палат сказал РИА Новости, что половина его родного города
Фридек-Мистек поддержит национальную команду на чемпионате мира в Словакии.
Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Чехи в пятницу проведут первый матч турнира против команды Швеции.
«У нас собралась очень хорошая команда, но крайне важно, как мы начнем турнир. С нетерпением ждем этой первой игры с действующим чемпионом мира. Точно знаем, что трибуны будут нашими — в Словакии мы у себя дома. Уверены, что эта поддержка поможет нам. Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города
«Своих одноклубников по “Тампе” Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева я встречал еще неделю назад на Евротуре в Брно. Да, все мы хотим поднять себе настроение после вылета в первом раунде
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