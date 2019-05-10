Палат: Половина моего родного города будет на ЧМ в Словакии

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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10 мая 2019, 14:45 | Спорт РИА Новости

Палат: Половина моего родного города будет на ЧМ в Словакии

БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной Чехии и клуба НХЛ «Тампа» Ондржей Палат сказал РИА Новости, что половина его родного города Фридек-Мистек поддержит национальную команду на чемпионате мира в Словакии.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Чехи в пятницу проведут первый матч турнира против команды Швеции.

«У нас собралась очень хорошая команда, но крайне важно, как мы начнем турнир. С нетерпением ждем этой первой игры с действующим чемпионом мира. Точно знаем, что трибуны будут нашими — в Словакии мы у себя дома. Уверены, что эта поддержка поможет нам. Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города Фридек-Мистек два часа езды, так что все будут здесь. Наверное, половина города будет здесь», — сказал Палат.

«Своих одноклубников по “Тампе” Никиту Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева я встречал еще неделю назад на Евротуре в Брно. Да, все мы хотим поднять себе настроение после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ. Я очень рад видеть здесь и их, и своих партнеров по сборной. Я же впервые сыграю на чемпионате мира, так что многих ребят я встретил первый раз после выступлений за молодежные и юниорские сборные», — отметил он.
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