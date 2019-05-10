Палат: Половина моего родного города будет на ЧМ в Словакии

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Чехи в пятницу проведут первый матч турнира против команды Швеции.

«У нас собралась очень хорошая команда, но крайне важно, как мы начнем турнир. С нетерпением ждем этой первой игры с действующим чемпионом мира. Точно знаем, что трибуны будут нашими — в Словакии мы у себя дома. Уверены, что эта поддержка поможет нам. Мы очень близко к дому, от Братиславы до моего родного города Фридек-Мистек два часа езды, так что все будут здесь. Наверное, половина города будет здесь», — сказал Палат.