История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира

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Встреча начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Норвегии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов 1992 Братислава Групповой турнир Россия — Норвегия 3:2 Каспарайтис, Баутин, Болдин — Кристиансен, Фрииз 2001 Ганновер Групповой турнир Россия — Норвегия 4:0 Бут, Гольц, Гусманов, Харитонов 2012 Стокгольм Групповой турнир Россия — Норвегия 4:2 Дацюк, Денисов, Кулёмин, Пережогин — Аск, Хольтет 2012 Стокгольм Четвертьфинал Россия — Норвегия 5:2 Овечкин, Попов, Емелин, Жердев, Никулин — Скрёдер, Торесен 2015 Острава Групповой турнир Россия — Норвегия 6:2 Шипачёв, Анисимов, Зарипов, Тихонов, Чудинов, Панарин — Торесен (2) 2016 Москва Групповой турнир Россия — Норвегия 3:0 Телегин, Панарин, Любимов

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).