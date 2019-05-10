История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира
Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии.
Встреча начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Норвегии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|1992
|Братислава
|Групповой турнир
|Россия — Норвегия
|3:2
|Каспарайтис, Баутин, Болдин — Кристиансен, Фрииз
|2001
|Ганновер
|Групповой турнир
|Россия — Норвегия
|4:0
|Бут, Гольц, Гусманов, Харитонов
|2012
|Стокгольм
|Групповой турнир
|Россия — Норвегия
|4:2
|Дацюк, Денисов, Кулёмин, Пережогин — Аск, Хольтет
|2012
|Стокгольм
|Четвертьфинал
|Россия — Норвегия
|5:2
|Овечкин, Попов, Емелин, Жердев, Никулин — Скрёдер, Торесен
|2015
|Острава
|Групповой турнир
|Россия — Норвегия
|6:2
|Шипачёв, Анисимов, Зарипов, Тихонов, Чудинов, Панарин — Торесен (2)
|2016
|Москва
|Групповой турнир
|Россия — Норвегия
|3:0
|Телегин, Панарин, Любимов
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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