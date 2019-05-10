Международная федерация хоккея изменила формат проведения полуфиналов ЧМ
ТАСС, 10 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение изменить формат проведения полуфинальных матчей на чемпионате мира. Об этом сообщает
пресс-служба IIHF.
По новым правилам, в полуфинале команда с наивысшим рейтингом по итогам группового этапа будет играть со сборной с наименьшим рейтингом, а команда со вторым рейтингом — со сборной с третьим.
Ранее на чемпионатах мира в
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