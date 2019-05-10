Международная федерация хоккея изменила формат проведения полуфиналов ЧМ

По новым правилам, в полуфинале команда с наивысшим рейтингом по итогам группового этапа будет играть со сборной с наименьшим рейтингом, а команда со вторым рейтингом — со сборной с третьим.

Ранее на чемпионатах мира в плей-офф применялась сетка, согласно которой команды могли изначально знать предполагаемого соперника по следующему этапу.