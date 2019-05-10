Национальные команды одобрили отмену серии буллитов в финале ЧМ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представители национальных сборных одобрили отмену серии послематчевых буллитов в финале чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Ранее данное решение утвердил директорат IIHF. В финале каждый овертайм будет длиться 20 минут и проходить в формате «три на три».
Также IIHF изменила формат посева команд в полуфиналах чемпионата мира. Теперь полуфинальные пары будут формироваться по следующим показателям: 1. Положение на групповом этапе, 2. Количество очков, 3. Разница шайб, 4. Количество забитых голов, 5. Рейтинг посева сборной. Данное нововведение вступает в силу уже с чемпионата мира-2019, который в пятницу стартует в Словакии.
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