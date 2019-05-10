Николишин — о сборной: «Красная машина» раньше была, сейчас по-другому все
Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин поделился ожиданиями от выступления сборной России на стартующем с Словакии чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы всегда ждём от сборной России первого места, мы
А что значит у нас «дрим-тим»? А что, у американцев не «дрим-тим»? Или у канадцев? Мы любим себе
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