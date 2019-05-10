«Мы всегда ждём от сборной России первого места, мы по-другому не умеем. Даже несмотря на то, кто в эту сборную приехал. На первое место выйдут нюансы. Насколько правильно тренер сможет использовать игроков, в какую тактику будет играть команда, кто с кем будет играть. Это такое дирижёрство тренерское, за этим будет интересно посмотреть.

Какие-то выводы по матчам Чешских игр мне бы не хотелось делать. Капризова куда ни поставь — он везде будет играть. То же самое Кузнецов. Уровень Овечкина мы знаем, он будет забивать везде и всегда. Если Воробьёв решит и дальше использовать их в одной тройке, то для Капризова будет огромным подспорьем сыграть с такими мастерами.



А что значит у нас «дрим-тим»? А что, у американцев не «дрим-тим»? Или у канадцев? Мы любим себе какие-то ярлыки вешать. Я стараюсь не обращать на это внимание. Можно сборную называть как угодно —"дрим-тим, «Красная машина». Но, к сожалению, «Красная машина» была немного раньше, сейчас по-другому всё, — цитирует Николишина Телеканал «360».