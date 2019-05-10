Cборная России назвала состав на первый матч чемпионата мира с Норвегией

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Встреча начнётся в 17:15 мск. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).