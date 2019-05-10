Cборная России назвала состав на первый матч чемпионата мира с Норвегией
Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных России и Норвегии.
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Встреча начнётся в 17:15 мск. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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