Тренер сборной Латвии: По составу золото ЧМ можно отдать России уже сейчас
БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли заявил, что, если ориентироваться на состав, можно отдать золото чемпионата мира команде России ещё до старта турнира.
Сборная Латвии стартует на чемпионате мира в Словакии в субботу матчем против австрийцев. С россиянами латвийцы встретятся 18 мая.
«Турнир еще не стартовал, мы видим только составы команд на бумаге. Если отталкиваться от них, я бы уже отдал золотую медаль русским. У вас есть целая коллекция талантов. Но в Латвии тоже развивается хоккей. На протяжении последних лет мы показывали неплохие результаты — обыгрывали команду Германии, победили датчан на их домашнем турнире и вышли в четвертьфинал», — сказал Хартли журналистам.
«Сейчас наша главная цель — снова достичь четвертьфиналов. А потом… Игра идет 60 минут, за это время может случиться все, что угодно. У нас хорошая команда с отличными ветеранами и замечательными молодыми хоккеистами», — отметил тренер.
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