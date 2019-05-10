Тренер сборной Латвии: По составу золото ЧМ можно отдать России уже сейчас

Сборная Латвии стартует на чемпионате мира в Словакии в субботу матчем против австрийцев. С россиянами латвийцы встретятся 18 мая.

«Турнир еще не стартовал, мы видим только составы команд на бумаге. Если отталкиваться от них, я бы уже отдал золотую медаль русским. У вас есть целая коллекция талантов. Но в Латвии тоже развивается хоккей. На протяжении последних лет мы показывали неплохие результаты — обыгрывали команду Германии, победили датчан на их домашнем турнире и вышли в четвертьфинал», — сказал Хартли журналистам.

«Сейчас наша главная цель — снова достичь четвертьфиналов. А потом… Игра идет 60 минут, за это время может случиться все, что угодно. У нас хорошая команда с отличными ветеранами и замечательными молодыми хоккеистами», — отметил тренер.