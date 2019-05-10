Тренер сборной Латвии: По составу золото ЧМ можно отдать России уже сейчас

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37240453/
10 мая 2019, 16:53 | Спорт РИА Новости

Тренер сборной Латвии: По составу золото ЧМ можно отдать России уже сейчас

БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли заявил, что, если ориентироваться на состав, можно отдать золото чемпионата мира команде России ещё до старта турнира.

Сборная Латвии стартует на чемпионате мира в Словакии в субботу матчем против австрийцев. С россиянами латвийцы встретятся 18 мая.

«Турнир еще не стартовал, мы видим только составы команд на бумаге. Если отталкиваться от них, я бы уже отдал золотую медаль русским. У вас есть целая коллекция талантов. Но в Латвии тоже развивается хоккей. На протяжении последних лет мы показывали неплохие результаты — обыгрывали команду Германии, победили датчан на их домашнем турнире и вышли в четвертьфинал», — сказал Хартли журналистам.

«Сейчас наша главная цель — снова достичь четвертьфиналов. А потом… Игра идет 60 минут, за это время может случиться все, что угодно. У нас хорошая команда с отличными ветеранами и замечательными молодыми хоккеистами», — отметил тренер.
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