Стали известны составы сборных Финляндии и Канады на очный матч ЧМ-2019
Сегодня, 10 мая, в Кошице, на «Стил-Арене», в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных Финляндии и Канады.
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Встреча начнётся в 17:15 мск. Команды выйдут на игру в следующих составах:
Сборная Финляндии:
Ланкинен (Вехвиляйнен);
Лехтонен — Охтамаа, Раяла — Иломяки — Савинайнен;
Линдбом — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Какко;
Койвистё — Хаканпяя, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Миккола — Каски, Саллинен — Ламмико — Анттила.
Сборная Канады:
Мюррей (Харт);
Шабо — Монтур, Маршессо — Строум — Стоун;
Нурс — Стивенсон, Райнхарт— Кутюрье— Хенрик;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Бертуцци.
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