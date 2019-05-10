Россия обыгрывает Норвегию после второго периода в матче ЧМ

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Соперник российской команды — сборная Норвегии.

Несмотря на заметное игровое преимущество, счет в матче российские хоккеисты открыли только на девятой минуте, реализовав большинство. Шайбу в ворота норвежцев с передачи Евгения Малкина забросил Евгений Дадонов. На 15-й минуте встречи Артем Анисимов сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Результативную передачу себе в актив записал Михаил Григоренко.

К середине второго периода Никита Кучеров реализовал большинство, забросив третью шайбу в ворота сборной Норвегии после передачи Михаила Сергачева. Менее чем через две минуты российские хоккеисты довели счет в матче до крупного, вновь отличившись в большинстве: Евгений Дадонов оформил дубль.

Параллельно в стартовом матче группы А сборная Канады играет с командой Финляндии.