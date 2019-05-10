Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
17:15 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 не начался США
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37241399/
10 мая 2019, 19:24 | Sportmail.ru

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

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Несмотря на заметное игровое преимущество, счет в матче российские хоккеисты открыли только на девятой минуте, реализовав большинство. Шайбу в ворота норвежцев с передачи Евгения Малкина забросил Евгений Дадонов. На 15-й минуте встречи Артем Анисимов сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Результативную передачу себе в актив записал Михаил Григоренко.

К середине второго периода Никита Кучеров отличился в большинстве, забросив третью шайбу в ворота сборной Норвегии после передачи Михаила Сергачева. Менее чем через две минуты российские хоккеисты довели счет в матче до крупного, вновь удачно разыграв большинство: Евгений Дадонов оформил дубль с передачи Малкина.

В самом начале третьего периода Никита Гусев сделал счет в матче разгромным, 5:0. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров. За четыре минуты до конца игры норвежцы смогли «распечатать» ворота Андрея Василевского. Автором гола стал Томас Валькве Ольсен. За две минуты до конца встречи сборная Норвегии силами Юнаса Хелеса отыграла еще одну шайбу и установила окончательный счет в матче, 5:2 в пользу сборной России.

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет команда Австрии. Встреча пройдет в воскресенье 12 мая и начнется в 13:15 мск.
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10 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
08:55 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?