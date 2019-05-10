Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).
Несмотря на заметное игровое преимущество, счет в матче российские хоккеисты открыли только на девятой минуте, реализовав большинство. Шайбу в ворота норвежцев с передачи Евгения Малкина забросил Евгений Дадонов. На 15-й минуте встречи Артем Анисимов сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Результативную передачу себе в актив записал Михаил Григоренко.
К середине второго периода Никита Кучеров отличился в большинстве, забросив третью шайбу в ворота сборной Норвегии после передачи Михаила Сергачева. Менее чем через две минуты российские хоккеисты довели счет в матче до крупного, вновь удачно разыграв большинство: Евгений Дадонов оформил дубль с передачи Малкина.
В самом начале третьего периода Никита Гусев сделал счет в матче разгромным, 5:0. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров. За четыре минуты до конца игры норвежцы смогли «распечатать» ворота Андрея Василевского. Автором гола стал Томас Валькве Ольсен. За две минуты до конца встречи сборная Норвегии силами Юнаса Хелеса отыграла еще одну шайбу и установила окончательный счет в матче, 5:2 в пользу сборной России.
Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет команда Австрии. Встреча пройдет в воскресенье 12 мая и начнется в 13:15 мск.
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|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|08:55
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол