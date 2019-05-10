Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019
Сборная Канады проиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3.
В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо. За финнов отличись Каапо Какко (дубль) и Артту Иломяки.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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Вратари
|1-й период
|06:47
|Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
|Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.)
|08:03
|2-й период
|32:36
|Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
|3-й период
|59:26
|Какко К.
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол