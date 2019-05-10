Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019

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В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо. За финнов отличись Каапо Какко (дубль) и Артту Иломяки.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).