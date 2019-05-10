Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве. Но лучшим был Василевский

Братислава встретила дождиком и унылой погодой в целом при большом количестве российских болельщиков. Собственно, самолет в Братиславу по большей части из них и состоял. И колу они разливали подозрительно маленькими порциями, сопровождая глотки шумными выдохами. Ну, а что — праздник же.

Красных свитеров с двуглавым орлом в столице Словакии много. Но будет гораздо больше. Основные силы планируют подтянуться попозже — не на Норвегию с Австрией же им смотреть при всем к ним уважении. Логичнее начать с Чехии, матч с которой будет 13 мая. А пока именно чехи доминируют в плане численности. Как шведы в Копенгагене. Их на трибунах было гораздо больше, чем россиян. И они постоянно затягивали то «Чеси — Чеси», то «Norway — Norway». Хотя и «Россия — Россия» порой прорывалось.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y0Sd7qcrr1M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во время игры появилась информация, что новый формат полуфиналов — с перепосевом, при котором лучший играет с худшим вне зависимости от сетки — был утвержден. Как сказали мне в латвийской делегации, инициатива по изменению шла по меньшей мере «в том числе» от ФХР. Ну, обезопасить себя, получив в полуфинале какого-нибудь неожиданно преодолевшего барьер четвертьфинал андердога, выиграв перед этим группу — это достаточно логично. Трудно осуждать. Но этим самым андердогам теперь придется сложнее. И количество сенсаций, и так малочисленных, может стать еще меньше. С другой стороны, ценность группового этапа при таком раскладе вырастает. Обыгрывать всех и желательно с хорошим счетом — теперь важная задача. Чем сборная России с ходу и занялась.

Ждать от нынешних норвежцев каких-то откровений не приходится. Поколение, которое могло заставить сильно понервничать топ-команды, сильно постарело. А смены и не видно. Торесен уже совсем не тот, как и Улимб, да и вратарей приличных не привезли. Так что разгром или околоразгром не вызывал ни малейших сомнений.

Важно, что в кои-то веки у сборной России со старта есть убийственная спецбригада. Гусев — Малкин — Кучеров — Дадонов — Сергачев. За полторы минуты игрового времени при «пять на четыре» — в первых двух периодах — они «засунули» норвежцам три штуки. Не дав ни отброситься, ни толком шайбу потрогать. Ну, а что? Чему тут удивляться? Дадонов гениален на чужом пятаке в большинстве. Это мы выяснили еще в 2015-м. А тут еще и партнеры гениальные. И Малкин с Кучеровым сумели-таки поделить правый круг вбрасывания — там располагался именно Никита, но порой они шли на размен.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ha47Gcy9nKE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как-то это очень по-канадски — собрать крутую спецбригаду и выезжать на ней, пока налаживаются взаимодействия. Налаживать их попросту необходимо. И не случайно Василевский был одним из лучших, если не лучшим игроком сборной России. Круто, что Андрей сразу включил режим скалы, но больше порадовало, что с течением матча количество плохих передач снижалось. И в единоборствах добавляли. Но все-таки они, эти единоборства, в первую очередь — в зоне защиты, до самого конца турнира будут вызывать опасения. Такая уж подобралась оборона. Хотя Задоров в этом смысле должен помочь. Появится, так скажем, третья сила — после Зайцева и Гаврикова.

Знакомые коллеги из других стран и за день до матча подходили, качали головой и говорили: «Ну как вы умудряетесь такие составы собирать?». И в день игры подходили, и после. Особенно шведы. Которые, кстати, интересовались, каким таким образом сборная России умудряется отцеплять энхаэловцев. Ведь в соответствии с договоренностью между НХЛ и ИИХФ, если ты энхаэловца вызвал — он обязан принять участие в чемпионате мира. Но хитрить-то — с выдуманными повреждениями — никто пока не запрещает.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MSkOYy822hM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шведы ждут Ландескуга, финны — никого не ждут и уже своим невнятным составом Канаду огорошили. Американцы зажгут, а остальные вроде и не особо-то страшны, но вот такие концовки, как с Норвегией, напрягают. Ничего прям страшного в этом нет. Даже полезно. Куда полезнее, чем условные 7:0. И все равно ведь от этих голов ничего не зависело.

Первая победа есть, суперспецбригада есть, Василевский есть, а остальное приложится в ходе длинного пути.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QNa6qO_PLEc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игорь Еронко