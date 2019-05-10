Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве. Но лучшим был Василевский
В первом матче ЧМ сборная России обыграла Норвегию — 5:2.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Братислава встретила дождиком и унылой погодой в целом при большом количестве российских болельщиков. Собственно, самолет в Братиславу по большей части из них и состоял. И колу они разливали подозрительно маленькими порциями, сопровождая глотки шумными выдохами. Ну, а что — праздник же.
Красных свитеров с двуглавым орлом в столице Словакии много. Но будет гораздо больше. Основные силы планируют подтянуться попозже — не на Норвегию с Австрией же им смотреть при всем к ним уважении. Логичнее начать с Чехии, матч с которой будет 13 мая. А пока именно чехи доминируют в плане численности. Как шведы в Копенгагене. Их на трибунах было гораздо больше, чем россиян. И они постоянно затягивали то «Чеси — Чеси», то «Norway — Norway». Хотя и «Россия — Россия» порой прорывалось.
Во время игры появилась информация, что новый формат полуфиналов — с перепосевом, при котором лучший играет с худшим вне зависимости от сетки — был утвержден. Как сказали мне в латвийской делегации, инициатива по изменению шла по меньшей мере «в том числе» от ФХР. Ну, обезопасить себя, получив в полуфинале
Ждать от нынешних норвежцев
Важно, что в
Знакомые коллеги из других стран и за день до матча подходили, качали головой и говорили: «Ну как вы умудряетесь такие составы собирать?». И в день игры подходили, и после. Особенно шведы. Которые, кстати, интересовались, каким таким образом сборная России умудряется отцеплять энхаэловцев. Ведь в соответствии с договоренностью между НХЛ и ИИХФ, если ты энхаэловца вызвал — он обязан принять участие в чемпионате мира. Но
Шведы ждут Ландескуга, финны — никого не ждут и уже своим невнятным составом Канаду огорошили. Американцы зажгут, а остальные вроде и не
Первая победа есть, суперспецбригада есть, Василевский есть, а остальное приложится в ходе длинного пути.
Игорь Еронко
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол