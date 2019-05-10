Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве. Но лучшим был Василевский

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
17:15 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 перерыв США 1
Словакия 1
тв
Группа B
21:15 перерыв Чехия 1
Швеция 0
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37241655/
10 мая 2019, 20:01 | Спорт-Экспресс

Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве. Но лучшим был Василевский

В первом матче ЧМ сборная России обыграла Норвегию — 5:2.

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Братислава встретила дождиком и унылой погодой в целом при большом количестве российских болельщиков. Собственно, самолет в Братиславу по большей части из них и состоял. И колу они разливали подозрительно маленькими порциями, сопровождая глотки шумными выдохами. Ну, а что — праздник же.

Красных свитеров с двуглавым орлом в столице Словакии много. Но будет гораздо больше. Основные силы планируют подтянуться попозже — не на Норвегию с Австрией же им смотреть при всем к ним уважении. Логичнее начать с Чехии, матч с которой будет 13 мая. А пока именно чехи доминируют в плане численности. Как шведы в Копенгагене. Их на трибунах было гораздо больше, чем россиян. И они постоянно затягивали то «Чеси — Чеси», то «Norway — Norway». Хотя и «Россия — Россия» порой прорывалось.

Во время игры появилась информация, что новый формат полуфиналов — с перепосевом, при котором лучший играет с худшим вне зависимости от сетки — был утвержден. Как сказали мне в латвийской делегации, инициатива по изменению шла по меньшей мере «в том числе» от ФХР. Ну, обезопасить себя, получив в полуфинале какого-нибудь неожиданно преодолевшего барьер четвертьфинал андердога, выиграв перед этим группу — это достаточно логично. Трудно осуждать. Но этим самым андердогам теперь придется сложнее. И количество сенсаций, и так малочисленных, может стать еще меньше. С другой стороны, ценность группового этапа при таком раскладе вырастает. Обыгрывать всех и желательно с хорошим счетом — теперь важная задача. Чем сборная России с ходу и занялась.

Ждать от нынешних норвежцев каких-то откровений не приходится. Поколение, которое могло заставить сильно понервничать топ-команды, сильно постарело. А смены и не видно. Торесен уже совсем не тот, как и Улимб, да и вратарей приличных не привезли. Так что разгром или околоразгром не вызывал ни малейших сомнений.

Важно, что в кои-то веки у сборной России со старта есть убийственная спецбригада. Гусев — Малкин — Кучеров — Дадонов — Сергачев. За полторы минуты игрового времени при «пять на четыре» — в первых двух периодах — они «засунули» норвежцам три штуки. Не дав ни отброситься, ни толком шайбу потрогать. Ну, а что? Чему тут удивляться? Дадонов гениален на чужом пятаке в большинстве. Это мы выяснили еще в 2015-м. А тут еще и партнеры гениальные. И Малкин с Кучеровым сумели-таки поделить правый круг вбрасывания — там располагался именно Никита, но порой они шли на размен.

Как-то это очень по-канадски — собрать крутую спецбригаду и выезжать на ней, пока налаживаются взаимодействия. Налаживать их попросту необходимо. И не случайно Василевский был одним из лучших, если не лучшим игроком сборной России. Круто, что Андрей сразу включил режим скалы, но больше порадовало, что с течением матча количество плохих передач снижалось. И в единоборствах добавляли. Но все-таки они, эти единоборства, в первую очередь — в зоне защиты, до самого конца турнира будут вызывать опасения. Такая уж подобралась оборона. Хотя Задоров в этом смысле должен помочь. Появится, так скажем, третья сила — после Зайцева и Гаврикова.

Знакомые коллеги из других стран и за день до матча подходили, качали головой и говорили: «Ну как вы умудряетесь такие составы собирать?». И в день игры подходили, и после. Особенно шведы. Которые, кстати, интересовались, каким таким образом сборная России умудряется отцеплять энхаэловцев. Ведь в соответствии с договоренностью между НХЛ и ИИХФ, если ты энхаэловца вызвал — он обязан принять участие в чемпионате мира. Но хитрить-то — с выдуманными повреждениями — никто пока не запрещает.

Шведы ждут Ландескуга, финны — никого не ждут и уже своим невнятным составом Канаду огорошили. Американцы зажгут, а остальные вроде и не особо-то страшны, но вот такие концовки, как с Норвегией, напрягают. Ничего прям страшного в этом нет. Даже полезно. Куда полезнее, чем условные 7:0. И все равно ведь от этих голов ничего не зависело.

Первая победа есть, суперспецбригада есть, Василевский есть, а остальное приложится в ходе длинного пути.

Игорь Еронко
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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