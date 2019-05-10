18-летний финский вундеркинд положил чумовой гол Канаде. «Кленовые листья» открыли ЧМ поражением

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
17:15 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 перерыв США 1
Словакия 1
тв
Группа B
21:15 перерыв Чехия 1
Швеция 0
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37241660/
10 мая 2019, 20:16 | Sport24

18-летний финский вундеркинд положил чумовой гол Канаде. «Кленовые листья» открыли ЧМ поражением

Каапо Какко прибил одного из фаворитов турнира дублем.

Если чемпионат мира-2019 в Братиславе стартовал не самой громкой вывеской Россия — Норвегия, то в Кошице все обошлось без раскачки — первым в календаре группы B значился матч Финляндии и Канады. Увы, накануне эта игра лишилась главной звезды — на тренировке «Кленовых листьев» травму получил форвард «Торонто» Джон Таварес. Изначально сообщалось, что хоккеисту нужно вернуться на родину для прохождения медицинского обследования, но через несколько часов появилось официальное заявление о том, что нападающий пропустит турнир в Словакии.

«Мы расстроены, что Джон не сможет принять участие в турнире. Мы связались с “Торонто” и согласились, что игроку лучше вернуться домой для дальнейшего медицинского обследования. Мы знаем, что Джон был рад шансу вновь надеть форму сборной Канады», — сказал генеральный менеджер национальной команды Джейсон Боттерилл.

Впрочем, и без Тавареса состав канадцев смотрелся в разы мощнее финского. Сборная Суоми привезла на главный турнир года всего двух НХЛовцев, да и тех никак не отнесешь к топам — много вы знаете о защитнике «Чикаго» Хенри Йокихарью и форварде «Флориды» Юхо Ламмикко? Финны доказали, что аутсайдерами этой пары они являются только на бумаге, уже на 7-й минуте. 18-летний вундеркинд из ТПС Каапо Какко получил шайбу в районе красной линии, унесся от защитника «Баффало» Брэндона Монтура и разобрался с кипером «Питтсбурга» Мэттом Мюреем. Первый голешник на турнире получился очень крутым.

Интересно было посмотреть, что канадцы будут делать, оказавшись в статусе догоняющих, но финны быстро сделали им подарок. Тот самый Йокихарью удалился (может, Суоми стоило вообще отказаться от игроков из НХЛ?), а Нико Миккола слишком пассивно встречал Джонатана Маршессо — форвард «Далласа» упаковывал шайбу у ближнюю девятку почти без сопротивления.

В целом же, «Кленовые листья» играли так, как они почти всегда играют на старте чемпионатов мира — расслабленно и, по ощущениям, в пол силы. Сложно сосчитать, сколько раз североамериканцы уже в первые 20 минут обрезались в своей зоне, будь их соперник немного мастеровитее, многие вопросы о победителе могли быть сняты уже к перерыву. Не сказать, что команда Алена Виньо сильно прибавила после паузы в игре, скорее, сборная Финляндии скинула обороты, приняв спокойный хоккей, предложенный фаворитом. В нем начал сказываться класс канадцев, которые в три раза перебросали оппонента в периоде номер два, имели пару неплохих шансов, чтобы впервые выйти вперед, но изменить счет не смогли. Близки к этому в одном из эпизодов были и финны, но Мюррей подтвердил, что с вратарской линей у «Кленовых листьев» полный порядок.

К третьей минуте третьего периода финны дождались своего первого в этом матче большинства и реализовали его за 7 секунд. Микко Лехтонен бросил от синей, Мюррей потерял шайбу из виду, а она после серии диких рикошетов вылетела на пятак. Форвард «Лукко» Артту Иломяки воспользовался идеальной возможностью по назначению.

Даже удивительно, как спокойно и уверенно хоккеисты Суоми провели оставшиеся 17 минут. Были ли шансы отыграться у канадцев? Почти нет. Могла ли увеличить свое преимущество команда Юкки Ялонена? Да, и не раз. Казалось, «Кленовые листья» экономят силы на финальный штурм, но в концовке Каапо Какко заставил удалиться Дарнелла Нерса, а после того, как защитник «Эдмонтона» вернулся на лед и канадцы все-так попробовали спастись, финский вундекринд добил их голом в пустые. Алену Виньо предстоит будить свою команду, а вот Какко и компания на старте ЧМ приятно удивили.
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10 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Финляндия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Канада
Вратари
1-й период
06:47 Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.) 08:03
2-й период
32:36 Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
3-й период
59:26 Какко К.
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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