18-летний финский вундеркинд положил чумовой гол Канаде. «Кленовые листья» открыли ЧМ поражением
Каапо Какко прибил одного из фаворитов турнира дублем.
Если чемпионат мира-2019 в Братиславе стартовал не самой громкой вывеской Россия — Норвегия, то в Кошице все обошлось без раскачки — первым в календаре группы B значился матч Финляндии и Канады. Увы, накануне эта игра лишилась главной звезды — на тренировке «Кленовых листьев» травму получил форвард «Торонто» Джон Таварес. Изначально сообщалось, что хоккеисту нужно вернуться на родину для прохождения медицинского обследования, но через несколько часов появилось официальное заявление о том, что нападающий пропустит турнир в Словакии.
«Мы расстроены, что Джон не сможет принять участие в турнире. Мы связались с “Торонто” и согласились, что игроку лучше вернуться домой для дальнейшего медицинского обследования. Мы знаем, что Джон был рад шансу вновь надеть форму сборной Канады», — сказал генеральный менеджер национальной команды Джейсон Боттерилл.
Впрочем, и без Тавареса состав канадцев смотрелся в разы мощнее финского. Сборная Суоми привезла на главный турнир года всего двух НХЛовцев, да и тех никак не отнесешь к топам — много вы знаете о защитнике «Чикаго» Хенри Йокихарью и форварде «Флориды» Юхо Ламмикко? Финны доказали, что аутсайдерами этой пары они являются только на бумаге, уже на 7-й минуте. 18-летний вундеркинд из ТПС Каапо Какко получил шайбу в районе красной линии, унесся от защитника «Баффало» Брэндона Монтура и разобрался с кипером «Питтсбурга» Мэттом Мюреем. Первый голешник на турнире получился очень крутым.
Интересно было посмотреть, что канадцы будут делать, оказавшись в статусе догоняющих, но финны быстро сделали им подарок. Тот самый Йокихарью удалился (может, Суоми стоило вообще отказаться от игроков из НХЛ?), а Нико Миккола слишком пассивно встречал Джонатана Маршессо — форвард «Далласа» упаковывал шайбу у ближнюю девятку почти без сопротивления.
В целом же, «Кленовые листья» играли так, как они почти всегда играют на старте чемпионатов мира — расслабленно и, по ощущениям, в пол силы. Сложно сосчитать, сколько раз североамериканцы уже в первые 20 минут обрезались в своей зоне, будь их соперник немного мастеровитее, многие вопросы о победителе могли быть сняты уже к перерыву. Не сказать, что команда Алена Виньо сильно прибавила после паузы в игре, скорее, сборная Финляндии скинула обороты, приняв спокойный хоккей, предложенный фаворитом. В нем начал сказываться класс канадцев, которые в три раза перебросали оппонента в периоде номер два, имели пару неплохих шансов, чтобы впервые выйти вперед, но изменить счет не смогли. Близки к этому в одном из эпизодов были и финны, но Мюррей подтвердил, что с вратарской линей у «Кленовых листьев» полный порядок.
К третьей минуте третьего периода финны дождались своего первого в этом матче большинства и реализовали его за 7 секунд. Микко Лехтонен бросил от синей, Мюррей потерял шайбу из виду, а она после серии диких рикошетов вылетела на пятак. Форвард «Лукко» Артту Иломяки воспользовался идеальной возможностью по назначению.
Даже удивительно, как спокойно и уверенно хоккеисты Суоми провели оставшиеся 17 минут. Были ли шансы отыграться у канадцев? Почти нет. Могла ли увеличить свое преимущество команда Юкки Ялонена? Да, и не раз. Казалось, «Кленовые листья» экономят силы на финальный штурм, но в концовке Каапо Какко заставил удалиться Дарнелла Нерса, а после того, как защитник «Эдмонтона» вернулся на лед и канадцы
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|1-й период
|06:47
|Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
|Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.)
|08:03
|2-й период
|32:36
|Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
|3-й период
|59:26
|Какко К.
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол