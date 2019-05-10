Третьяк: Сборная России провела первый матч на ЧМ в охоточку, была голодной

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Сборная России в пятницу в Братиславе нанесла поражение команде Норвегии со счетом 5:2 в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

«Я хочу сказать, что по моему опыту первый матч на чемпионате мира всегда немножко нервный. Команда впервые играет на чемпионате мира, поэтому так. Ребята вышли и показали профессиональное отношение к делу, показали хороший комбинационный хоккей, классический хоккей. Хочу сказать, что соперник был не самый сильный, но наши ребята играли в охоточку, были голодными, пас был, не жалели, комбинационно играли. Первая игра прошла хорошо», — сказал Третьяк по телефону.

«Матч показал, что расслабляться нельзя ни на секунду. Чуть расслабились и сразу же два гола прилетело. Нельзя расслабляться, надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл. Ребята сыграли в охоточку, дай бог, чтобы так и дальше было», — добавил собеседник агентства.