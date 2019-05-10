Третьяк: Сборная России провела первый матч на ЧМ в охоточку, была голодной
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Сборная России провела первый матч на чемпионате мира в Словакии с огромным желанием, хоккеисты были голодными до победы, считает президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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Сборная России в пятницу в Братиславе нанесла поражение команде Норвегии со счетом 5:2 в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
«Я хочу сказать, что по моему опыту первый матч на чемпионате мира всегда немножко нервный. Команда впервые играет на чемпионате мира, поэтому так. Ребята вышли и показали профессиональное отношение к делу, показали хороший комбинационный хоккей, классический хоккей. Хочу сказать, что соперник был не самый сильный, но наши ребята играли в охоточку, были голодными, пас был, не жалели, комбинационно играли. Первая игра прошла хорошо», — сказал Третьяк по телефону.
«Матч показал, что расслабляться нельзя ни на секунду. Чуть расслабились и сразу же два гола прилетело. Нельзя расслабляться, надо оценивать соперника только после того, как ты его обыграл. Ребята сыграли в охоточку, дай бог, чтобы так и дальше было», — добавил собеседник агентства.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
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- Гол в пустые ворота
- Гол
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