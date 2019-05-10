Ковальчук: Сборная России потеряла концентрацию в конце матча с норвежцами

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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира. Россияне пропустили два гола в концовке игры.

«Потеряли концентрацию в конце, так нельзя доигрывать матч, конечно. Будем об этом говорить обязательно, исправлять это. Ничего страшного, идем дальше. У нас задача не сдерживать, а в свою игру играть, заводить команду, давать агрессию. Первая игра, чуть переволновались. Пусть забивают дальше, у ребят игра идет, и слава богу. Канадцы проиграли? Меня мало волнуют другие команды», — сказал Ковальчук журналистам.