Ковальчук: Сборная России потеряла концентрацию в конце матча с норвежцами
БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею потеряла концентрацию в концовке матча чемпионата мира с норвежцами, заявил капитан национальной команды Илья Ковальчук.
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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира. Россияне пропустили два гола в концовке игры.
«Потеряли концентрацию в конце, так нельзя доигрывать матч, конечно. Будем об этом говорить обязательно, исправлять это. Ничего страшного, идем дальше. У нас задача не сдерживать, а в свою игру играть, заводить команду, давать агрессию. Первая игра, чуть переволновались. Пусть забивают дальше, у ребят игра идет, и слава богу. Канадцы проиграли? Меня мало волнуют другие команды», — сказал Ковальчук журналистам.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
Вратари
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол