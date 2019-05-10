Торесен: Россия прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами

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Клюшку для сына ещё не взял, сделаю это позже. Кови (Илья Ковальчук играл вместе с Торесеном в СКА. — Прим. «Чемпионата») мне поможет.

Мы хорошо провели первые 10−12 минут, и в конце матча показали характер. Все знали, что игра уже сделана, но всё равно хотели играть до конца. Для нас это хорошо, перенесём это на следующий матч.