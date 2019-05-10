Торесен: Россия прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами
Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен прокомментировал поражение в матче со сборной России (2:5) на ЧМ-2019.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Клюшку для сына ещё не взял, сделаю это позже. Кови (Илья Ковальчук играл вместе с Торесеном в СКА. — Прим. «Чемпионата») мне поможет.
Мы хорошо провели первые 10−12 минут, и в конце матча показали характер. Все знали, что игра уже сделана, но всё равно хотели играть до конца. Для нас это хорошо, перенесём это на следующий матч.
Думаю, Россия сегодня играла на 70−80 процентов. Когда они начнут играть с
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол