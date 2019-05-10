Малкин: Мне нужно подстраиваться под Кучерова и Дадонова
БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин заявил, что ему, как центрфорварду, необходимо подстраиваться под крайних нападающих своего звена — Никиту Кучерова и Евгения Дадонова.
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Хоккеисты сборной России стартовали на чемпионате мира в Словакии с победы над командой Норвегии со счетом 5:2. Дубль в игре сделал Евгений Дадонов с передач Евгения Малкина.
«Игра в большинстве рано или поздно должна была пойти — у нас хорошие хоккеисты, мы много тренировали большинство. Тем более, что норвежцы дали нам моменты — Женя Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдавать передачи. Не могу кардинально поменять свою игру, но когда выхожу с (Никитой) Кучеровым, понимаю, что он хорошо владеет шайбой, когда играю с Дадоновым — понимаю, что он будет искать меня. Это тонкости, мне нужно подстраиваться под своих крайних», — заявил Малкин журналистам.
«Два пропущенных гола — это наши ошибки. Не помогли Васе (вратарю Андрею Василевскому) сыграть на ноль. Будем разбирать это. Такие расслабления в конце недопустимы», — отметил Малкин.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол