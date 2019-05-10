Малкин: Мне нужно подстраиваться под Кучерова и Дадонова

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Хоккеисты сборной России стартовали на чемпионате мира в Словакии с победы над командой Норвегии со счетом 5:2. Дубль в игре сделал Евгений Дадонов с передач Евгения Малкина.

«Игра в большинстве рано или поздно должна была пойти — у нас хорошие хоккеисты, мы много тренировали большинство. Тем более, что норвежцы дали нам моменты — Женя Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдавать передачи. Не могу кардинально поменять свою игру, но когда выхожу с (Никитой) Кучеровым, понимаю, что он хорошо владеет шайбой, когда играю с Дадоновым — понимаю, что он будет искать меня. Это тонкости, мне нужно подстраиваться под своих крайних», — заявил Малкин журналистам.

«Два пропущенных гола — это наши ошибки. Не помогли Васе (вратарю Андрею Василевскому) сыграть на ноль. Будем разбирать это. Такие расслабления в конце недопустимы», — отметил Малкин.