Малкин: Мне нужно подстраиваться под Кучерова и Дадонова

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
17:15 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 перерыв США 1
Словакия 1
тв
Группа B
21:15 перерыв Чехия 1
Швеция 0
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37241779/
10 мая 2019, 20:23 | Спорт РИА Новости

Малкин: Мне нужно подстраиваться под Кучерова и Дадонова

БРАТИСЛАВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин заявил, что ему, как центрфорварду, необходимо подстраиваться под крайних нападающих своего звена — Никиту Кучерова и Евгения Дадонова.

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Хоккеисты сборной России стартовали на чемпионате мира в Словакии с победы над командой Норвегии со счетом 5:2. Дубль в игре сделал Евгений Дадонов с передач Евгения Малкина.

«Игра в большинстве рано или поздно должна была пойти — у нас хорошие хоккеисты, мы много тренировали большинство. Тем более, что норвежцы дали нам моменты — Женя Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдавать передачи. Не могу кардинально поменять свою игру, но когда выхожу с (Никитой) Кучеровым, понимаю, что он хорошо владеет шайбой, когда играю с Дадоновым — понимаю, что он будет искать меня. Это тонкости, мне нужно подстраиваться под своих крайних», — заявил Малкин журналистам.

«Два пропущенных гола — это наши ошибки. Не помогли Васе (вратарю Андрею Василевскому) сыграть на ноль. Будем разбирать это. Такие расслабления в конце недопустимы», — отметил Малкин.
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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