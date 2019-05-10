Гусев: Надеюсь, и дальше будем результативно играть в большинстве

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты сборной России стартовали на чемпионате мира в Словакии с победы над командой Норвегии со счетом 5:2. Три шайбы россияне забросили в большинстве.

«Мы отрабатывали большинство, тренировались. Надеюсь, так и дальше пойдет. Чувствую себя отлично. Уже много прошло времени после прилета из Америки», — сказал Гусев журналистам.