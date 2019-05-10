Кучеров: С такими партнерами как Гусев и Анисимов жаловаться не на что

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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира. Россияне пропустили два гола в концовке игры. Кучеров набрал три очка и был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.

«Надо отдать должное норвежцам, они старались, бились, провели хороший матч. Было непросто играть. Нам надо в защите играть лучше и не давать сопернику столько шансов в третьем периоде. Матчи Евротура нам дали возможность втянуться, мы привыкли друг к другу, уже лучше понимаем друг друга. Неплохо взаимодействуем, но будем прибавлять, с хорошими игроками играю — не на что жаловаться мне с такими партнерами как Гусев и Анисимов», — сказал Кучеров журналистам.