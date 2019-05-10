«Я бы прямо сейчас отдал золото России». Как «Красная машина стартовала на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
17:15 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 перерыв США 1
Словакия 1
тв
Группа B
21:15 перерыв Чехия 1
Швеция 0
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37241844/
10 мая 2019, 20:54 | Sport24

«Я бы прямо сейчас отдал золото России». Как «Красная машина стартовала на ЧМ

Норвежцы в клоунских костюмах и с виски, русские девушки в кокошниках. Репортаж из Словакии.

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За несколько дней до старта чемпионата мира организаторы убеждали меня, что в городе цены в заведениях и на такси во время турнира не поднимутся. Слукавили. Спрос на такси вырос в несколько раз, как и цены на поездки в популярных сервисах. Пиво на арене теперь стоит 3,5 евро, а раньше было меньше двух. В день первых матчей билетов было не купить. Знакомые рассказывали, что столкнулись с огромной проблемой даже тогда, когда они только поступили в продажу. В первые часы почти все скупили перекупщики, и на топовые матчи сборной России уже пару месяцев назад невозможно было попасть. Спекулянты были и в день игры «Красной машины» с Норвегией. Один предлагал мне «проходку» за 60 евро (4400 рублей). Забавно, что в трех метрах от нас стоял президент ИИХФ и грелся на солнышке. Создается впечатление, что международная федерация хоккея никак не борется с нелегальной реализацией билетов, хотя вполне можно было взять пример с ФИФА, которая почти справилась с этой проблемой.

У Рене Фазеля, который, к слову, стоял на улице без всякой охраны и мило общался с фанатами, другие дела. Неожиданно в день старта ЧМ стало известно, что в полуфиналах будет перепосев участников — то есть пары будут формироваться по принципу «сильнейший со слабейшим и оставшиеся». Это было утверждено на директорате ИИХФ, причем говорят, что инициатива шла от российской делегации. Если сборная России станет первой в своей группе, то в полуфинале попадет на главного аутсайдера. И вряд ли это будет Канада или США.

— Если смотреть на бумаге, я бы прямо сейчас отдал золото сборной России. Вот сразу же надел бы им медали и все, — перед игрой признался главный тренер сборной Латвии и «Авангарда» Боб Хартли.

Про чемпионат мира он был готов общаться бесконечно много, а вот про допинговый скандал в омской команде (РУСАДА может открыть дело против представителей «Авангарда» — хоккеиста Дениса Зернова, главного тренера Боба Хартли и главного врача команды Дмитрия Батушенко) наотрез отказался говорить. Как только канадец услышал вопрос, то разозлился и быстро удалился в раздевалку. Но не спросить мы не имели права, ситуация странная, а никто ничего объяснять толком не хочет.

В это время на арене крутили ролик в поддержку антидопинговой программы, а через несколько минут на лед вышли сборные России и Норвегии. Трибуны были заполнены не полностью, вероятно, болельщики покупали «пакет» на весь день и решили пойти только на вечернюю игру Швеция — Чехия. Чешских флагов было много и на матче россиян, причем большинство иностранных фанатов болели за норвежцев. Их настоящие болельщики тоже нашлись в Братиславе, и перед хоккеем поднимали себе настроение виски и нелепыми костюмами.

В паузах традиционно играла «Катюша» — главная песня «Красной машины» на чемпионатах мира последних лет. На трибунах были девушки в кокошниках, мужчин с флагами с названием городов: Новосибирск, Белгород, Екатеринбург. В общем, географию России выучить можно было легко. В перерывах в подтрибунных помещениях стоял привычный для европейских хоккейных арен запах пива — другие напитки тут не котируются. На входе для вип-персон было тихо — почти без знакомых лиц. Жены, родители, друзья хоккеистов, тренеры, агенты, функционеры приедут позже — после того, как сборная России проведет еще несколько не самых веселых матчей со слабыми соперниками.
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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