«Я бы прямо сейчас отдал золото России». Как «Красная машина стартовала на ЧМ

За несколько дней до старта чемпионата мира организаторы убеждали меня, что в городе цены в заведениях и на такси во время турнира не поднимутся. Слукавили. Спрос на такси вырос в несколько раз, как и цены на поездки в популярных сервисах. Пиво на арене теперь стоит 3,5 евро, а раньше было меньше двух. В день первых матчей билетов было не купить. Знакомые рассказывали, что столкнулись с огромной проблемой даже тогда, когда они только поступили в продажу. В первые часы почти все скупили перекупщики, и на топовые матчи сборной России уже пару месяцев назад невозможно было попасть. Спекулянты были и в день игры «Красной машины» с Норвегией. Один предлагал мне «проходку» за 60 евро (4400 рублей). Забавно, что в трех метрах от нас стоял президент ИИХФ и грелся на солнышке. Создается впечатление, что международная федерация хоккея никак не борется с нелегальной реализацией билетов, хотя вполне можно было взять пример с ФИФА, которая почти справилась с этой проблемой.

У Рене Фазеля, который, к слову, стоял на улице без всякой охраны и мило общался с фанатами, другие дела. Неожиданно в день старта ЧМ стало известно, что в полуфиналах будет перепосев участников — то есть пары будут формироваться по принципу «сильнейший со слабейшим и оставшиеся». Это было утверждено на директорате ИИХФ, причем говорят, что инициатива шла от российской делегации. Если сборная России станет первой в своей группе, то в полуфинале попадет на главного аутсайдера. И вряд ли это будет Канада или США.

— Если смотреть на бумаге, я бы прямо сейчас отдал золото сборной России. Вот сразу же надел бы им медали и все, — перед игрой признался главный тренер сборной Латвии и «Авангарда» Боб Хартли.

Про чемпионат мира он был готов общаться бесконечно много, а вот про допинговый скандал в омской команде (РУСАДА может открыть дело против представителей «Авангарда» — хоккеиста Дениса Зернова, главного тренера Боба Хартли и главного врача команды Дмитрия Батушенко) наотрез отказался говорить. Как только канадец услышал вопрос, то разозлился и быстро удалился в раздевалку. Но не спросить мы не имели права, ситуация странная, а никто ничего объяснять толком не хочет.

В это время на арене крутили ролик в поддержку антидопинговой программы, а через несколько минут на лед вышли сборные России и Норвегии. Трибуны были заполнены не полностью, вероятно, болельщики покупали «пакет» на весь день и решили пойти только на вечернюю игру Швеция — Чехия. Чешских флагов было много и на матче россиян, причем большинство иностранных фанатов болели за норвежцев. Их настоящие болельщики тоже нашлись в Братиславе, и перед хоккеем поднимали себе настроение виски и нелепыми костюмами.