«Я бы прямо сейчас отдал золото России». Как «Красная машина стартовала на ЧМ
Норвежцы в клоунских костюмах и с виски, русские девушки в кокошниках. Репортаж из Словакии.
За несколько дней до старта чемпионата мира организаторы убеждали меня, что в городе цены в заведениях и на такси во время турнира не поднимутся. Слукавили. Спрос на такси вырос в несколько раз, как и цены на поездки в популярных сервисах. Пиво на арене теперь стоит 3,5 евро, а раньше было меньше двух. В день первых матчей билетов было не купить. Знакомые рассказывали, что столкнулись с огромной проблемой даже тогда, когда они только поступили в продажу. В первые часы почти все скупили перекупщики, и на топовые матчи сборной России уже пару месяцев назад невозможно было попасть. Спекулянты были и в день игры «Красной машины» с Норвегией. Один предлагал мне «проходку» за 60 евро (4400 рублей). Забавно, что в трех метрах от нас стоял президент ИИХФ и грелся на солнышке. Создается впечатление, что международная федерация хоккея никак не борется с нелегальной реализацией билетов, хотя вполне можно было взять пример с ФИФА, которая почти справилась с этой проблемой.
У Рене Фазеля, который, к слову, стоял на улице без всякой охраны и мило общался с фанатами, другие дела. Неожиданно в день старта ЧМ стало известно, что в полуфиналах будет перепосев участников — то есть пары будут формироваться по принципу «сильнейший со слабейшим и оставшиеся». Это было утверждено на директорате ИИХФ, причем говорят, что инициатива шла от российской делегации. Если сборная России станет первой в своей группе, то в полуфинале попадет на главного аутсайдера. И вряд ли это будет Канада или США.
— Если смотреть на бумаге, я бы прямо сейчас отдал золото сборной России. Вот сразу же надел бы им медали и все, — перед игрой признался главный тренер сборной Латвии и «Авангарда» Боб Хартли.
Про чемпионат мира он был готов общаться бесконечно много, а вот про допинговый скандал в омской команде (РУСАДА может открыть дело против представителей «Авангарда» — хоккеиста Дениса Зернова, главного тренера Боба Хартли и главного врача команды Дмитрия Батушенко) наотрез отказался говорить. Как только канадец услышал вопрос, то разозлился и быстро удалился в раздевалку. Но не спросить мы не имели права, ситуация странная, а никто ничего объяснять толком не хочет.
В это время на арене крутили ролик в поддержку антидопинговой программы, а через несколько минут на лед вышли сборные России и Норвегии. Трибуны были заполнены не полностью, вероятно, болельщики покупали «пакет» на весь день и решили пойти только на вечернюю игру Швеция — Чехия. Чешских флагов было много и на матче россиян, причем большинство иностранных фанатов болели за норвежцев. Их настоящие болельщики тоже нашлись в Братиславе, и перед хоккеем поднимали себе настроение виски и нелепыми костюмами.
В паузах традиционно играла «Катюша» — главная песня «Красной машины» на чемпионатах мира последних лет. На трибунах были девушки в кокошниках, мужчин с флагами с названием городов: Новосибирск, Белгород, Екатеринбург. В общем, географию России выучить можно было легко. В перерывах в подтрибунных помещениях стоял привычный для европейских хоккейных арен запах пива — другие напитки тут не котируются. На входе для
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|10 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
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- б
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