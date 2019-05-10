Задоров прибудет в сборную России по хоккею на ЧМ в течение двух дней
БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никита Задоров прибудет в расположение сборной России на чемпионат мира в Братиславу в течение двух дней. Об этом журналистам после матча с норвежцами на мировом первенстве сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.
В четверг утром «Колорадо», за который выступает Задоров, завершил борьбу в Кубке Стэнли, уступив в полуфинальной серии Западной конференции «Сан-Хосе» со счетом 3−4.
«У Задорова небольшая проблема с визой. Ждем в течение двух дней», — сказал Воробьев.
В пятницу сборная России в стартовом матче группового этапа переиграла команду Норвегии со счетом 5:2. Следующий матч россияне проведут с австрийцами 12 мая.
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