Задоров прибудет в сборную России по хоккею на ЧМ в течение двух дней

В четверг утром «Колорадо», за который выступает Задоров, завершил борьбу в Кубке Стэнли, уступив в полуфинальной серии Западной конференции «Сан-Хосе» со счетом 3−4.

«У Задорова небольшая проблема с визой. Ждем в течение двух дней», — сказал Воробьев.

В пятницу сборная России в стартовом матче группового этапа переиграла команду Норвегии со счетом 5:2. Следующий матч россияне проведут с австрийцами 12 мая.