Гавриков: Перед матчем ЧМ с норвежцами «рубило спать», но не мог не сыграть

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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира в Словакии. Защитник клуба НХЛ «Коламбус» Гавриков присоединился к команде в пятницу утром.

«Только приехал, понятно, что было нелегко, но главное, что выиграли. Ночь скомканная в самолете получилась, и смена часовых поясов, так что рубило спать перед игрой. Но решил играть, потому что иначе команде пришлось бы в пять защитников выходить, и это было бы некрасиво с моей стороны. Думаю, сделал правильный выбор», — сказал Гавриков журналистам.

«От дебюта в НХЛ отличные эмоции, команда проиграла, конечно, во втором раунде, но эти два матча, что я сыграл, дали большой опыт. Конечно, у меня не было чувства, что я всю жизнь в НХЛ, как сказал генеральный менеджер “Коламбуса”. Там другие скорости, надо было привыкать очень быстро», — отметил Гавриков.