Канарейкин: Норвежцы не поставили перед сборной России суперзадач
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты сборной Норвегии не доставили проблем российской команде в матче группового этапа чемпионата мира, победа россиян не вызывала сомнений уже после двух периодов, считает заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира в Словакии.
«После двух периодов победа сборной России ни у кого не вызывала сомнений. Наша команда уверенно начала игру, здорово сыграла бригада большинства. Только в третьем периоде потеряли концентрацию, не дотерпели и пропустили дважды. Норвегия не тот соперник, который поставил перед нами суперзадачу. Стартовый матч, скажем так, был вводным, самое главное, что победили, это дает хороший заряд на последующий разгон по турниру», — сказал Канарейкин РИА Новости по телефону.
«Турнир только начался, идет предварительная стадия. Все понимают, что решающие матчи ждут впереди. По ходу чемпионата команда должна прибавить, сыгрываться, быть гармоничной. Сегодня хорошо работало звено (Евгения) Малкина, (Никита) Кучеров с (Никитой) Гусевым по краям вместе с (Артемом) Анисимовым чувствовали себя хорошо. Думаю, все задачи, которые стояли перед первой игрой, решены», — добавил эксперт.
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|10 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
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