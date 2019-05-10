Канарейкин: Норвежцы не поставили перед сборной России суперзадач

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242126/
10 мая 2019, 22:39 | Спорт РИА Новости

Канарейкин: Норвежцы не поставили перед сборной России суперзадач

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Хоккеисты сборной Норвегии не доставили проблем российской команде в матче группового этапа чемпионата мира, победа россиян не вызывала сомнений уже после двух периодов, считает заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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© РИА "Новости"
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Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира в Словакии.

«После двух периодов победа сборной России ни у кого не вызывала сомнений. Наша команда уверенно начала игру, здорово сыграла бригада большинства. Только в третьем периоде потеряли концентрацию, не дотерпели и пропустили дважды. Норвегия не тот соперник, который поставил перед нами суперзадачу. Стартовый матч, скажем так, был вводным, самое главное, что победили, это дает хороший заряд на последующий разгон по турниру», — сказал Канарейкин РИА Новости по телефону.

«Турнир только начался, идет предварительная стадия. Все понимают, что решающие матчи ждут впереди. По ходу чемпионата команда должна прибавить, сыгрываться, быть гармоничной. Сегодня хорошо работало звено (Евгения) Малкина, (Никита) Кучеров с (Никитой) Гусевым по краям вместе с (Артемом) Анисимовым чувствовали себя хорошо. Думаю, все задачи, которые стояли перед первой игрой, решены», — добавил эксперт.
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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