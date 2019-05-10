Канарейкин: Норвежцы не поставили перед сборной России суперзадач

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Норвегии в первом матче чемпионата мира в Словакии.

«После двух периодов победа сборной России ни у кого не вызывала сомнений. Наша команда уверенно начала игру, здорово сыграла бригада большинства. Только в третьем периоде потеряли концентрацию, не дотерпели и пропустили дважды. Норвегия не тот соперник, который поставил перед нами суперзадачу. Стартовый матч, скажем так, был вводным, самое главное, что победили, это дает хороший заряд на последующий разгон по турниру», — сказал Канарейкин РИА Новости по телефону.

«Турнир только начался, идет предварительная стадия. Все понимают, что решающие матчи ждут впереди. По ходу чемпионата команда должна прибавить, сыгрываться, быть гармоничной. Сегодня хорошо работало звено (Евгения) Малкина, (Никита) Кучеров с (Никитой) Гусевым по краям вместе с (Артемом) Анисимовым чувствовали себя хорошо. Думаю, все задачи, которые стояли перед первой игрой, решены», — добавил эксперт.