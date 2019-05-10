«Может ли Канада вылететь в низший дивизион?» О чем говорили россияне после победы над Норвегией
Слова главного тренера и игроков сборной России после первого матча на чемпионате мира.
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Илья Воробьев: «Давайте не возносить сборную»
— Концовка получилась смазанной. Расстроились?
— Да. Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. В принципе, там получилось так, что при первой шайбе в наши ворота у Орлова сломалась защищающая часть конька, поэтому… Работать нам есть над чем.
— Малкин
— Давайте мы сейчас не будем возносить Женю или команду. Первая игра, все нормально, работаем дальше.
— Что очень понравилось вам?
— Большинство неплохо отработали.
— Как оцените игру Гаврикова после перелета?
— Нормально. То, что мы хотели. Вошел в игру, выглядел солидно, сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной.
— Овечкин только на 53-й минуте нанес первый бросок. Это аномалия?
— Аномалия? Я бы не хотел обсуждать отдельных игроков. Понравилось движение, понравилась самоотдача, как ребята работали. Дальше — будем смотреть.
— С Зубом и Блажиевским спешить не будете?
— Мы Задорова ждем. А потом уже будем решать. Там с визой небольшая проблема, но решаемая.
— Впереди спаренные матчи. На Австрию выйдет Георгиев?
— Мы будем разводить вратарей, естественно. Но пока еще точно вам не скажу, кто конкретно выйдет.
— У финнов 18-летний Какко две шайбы забросил. Почему в сборной России такое невозможно? Чтобы на чемпионате мира 18-летний решал.
— И у нас возможно. И бывало у нас так. Тут вопрос в уровне игрока. Если хоккеист готов к уровню сборной, то нет разницы, 18 ему или 16. Если только он готов.
— А тренерское доверие?
— Да не в тренерском доверии дело. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов — почему нет?
— Какова стратегия в плане заявки — будете ли заявлять еще форварда?
— Стратегия у нас — пока работаем, дальше будем смотреть.
— Овечкин очень мало играл в большинстве.
— Кто ж виноват, что выходили другие и за 15 секунд забивали? Но порядок выхода мы в итоге поменяли, и они потом вышли.
— После такой игры Василевского можно быть спокойным?
— За вратарей ничего говорить не надо. Давайте сплюнем.
— Звено Андронова — требуются ли от него, Ковальчука и Плотникова очки?
— Нам требуются победы. Это самое важное.
Евгений Малкин: «Расслабленность в концовке смазала всю игру»
— Сегодня пошла игра у вашего звена.
— Работали над этим, не все получалось, меняли звенья, начали с Гусевым и Кучеровым, сейчас другие партнеры. Первый раз играли вместе после тренировок, довольно неплохо. Забили в большинстве, но «пять на пять» тоже надо.
— Забили «три из трех» в первых попытках большинства.
— Оно должно было пойти, мы же хорошие игроки, норвежцы давали нам забить. Дадонов здорово открывался, мне оставалось только отдать передачу.
— Что случилось в концовке? Немного расслабились?
— Это наша ошибка. Не помогли Васе сыграть на «ноль». Надо играть все 60 минут, расслабленность в концовке смазала всю игру.
— Сильно пришлось перестраиваться в новой тройке?
— Кучеров больше владеет шайбой, Дадонов больше старается искать меня. Это такие тонкости, надо чувствовать игру, я как центральный должен подстраиваться под своих крайних.
Никита Гусев: «Прошли бы со мной “Вегас”? Давайте не будем гадать»
— Это самая крутая бригада большинства, в которой вы играли?
— Если так будет продолжаться, наверное, да. Надо забивать свои моменты.
— Александр Овечкин вам не предъявлял, что не дали поиграть в большинстве?
— Да я вроде быстро выходил, быстро уходил …
— Ни в чем не виноваты?
— Да (смеется).
— Не скучаете по игре с Малкиным в равных составах?
— Куда поставят, с тем и буду. Мне со всеми нравится.
— Сначала было много ошибок в передачах.
— Привыкали ко льду, он рыхлый, от этого много ошибок.
— Что вам постоянно говорит Кучеров на лавке?
— Ему надо отойти от маленькой площадки, я ему подсказываю,
— Обидно, что не сыграли за «Вегас»?
— Хотелось бы сыграть. Но как получилось.
— С вами прошли бы «Сан-Хосе»?
— Давайте не будем гадать.
Илья Ковальчук: «Так нельзя доигрывать концовку»
— Две шайбы от норвежцев пропустили. Что случилось? Потеряли концентрацию?
— Да, дело в концентрации. Так нельзя концовку доигрывать. Будем об этом разговаривать и в следующей игре исправлять ошибки.
— 27−27 по броскам.
— Счет 5−2, поэтому — идем дальше. Ничего страшного.
— В последних двух матчах хорошо выстрелили три звена. Какая функция у вашего?
— Заводить команду, играть в свою игру. У нас неплохо получается. Этот матч — первый на турнире. Мы
— Жарко на льду?
— А вам не жарко?
— В
— Жарковато. Но условия для обеих команд одинаковые.
— Пока забивает только одна бригада большинства.
— У ребят игра идет, поэтому — пусть забивают. Слава богу.
— Насколько высока конкуренция на этом чемпионате мира?
— Если честно, другие команды меня мало волнуют. Самое главное — концентрироваться на себе. У нашей сборной огромный резерв. Будем разговаривать, смотреть разные варианты.
Никита Кучеров о поражении Канады: «Конечно, они не вылетят в низший дивизион. Еще много игр»
— Что произошло в концовке?
— Надо отдать должно норвежцам — они сыграли хорошо, бились. Надо играть лучше в защите, не давать сопернику бросать столько в третьем периоде. Завтра сядем, посмотрим видео.
— Лучше, чем на Евротуре, получилось?
— Конечно, те три игры были, чтобы втянуться. Сегодня чувствовали себя лучше и комфортнее.
— Что подарили как лучшему игроку матча?
— Еще не смотрел.
— Михаила Сергачева приложили в первом периоде. Не хотелось отомстить?
— У нас есть кому отомстить лучше, чем я. Миша большой парень, не должен пострадать сильно.
— Канадцы проиграли финнам.
— Видите, такой турнир …
— Смогут они не вылететь из высшего дивизиона?
— Конечно, почему нет. Еще много игр.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол