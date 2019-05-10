«Может ли Канада вылететь в низший дивизион?» О чем говорили россияне после победы над Норвегией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
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Финал
26.05 не начался W SF1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242141/
10 мая 2019, 22:44 | Спорт-Экспресс

«Может ли Канада вылететь в низший дивизион?» О чем говорили россияне после победы над Норвегией

Слова главного тренера и игроков сборной России после первого матча на чемпионате мира.

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Илья Воробьев: «Давайте не возносить сборную»

— Концовка получилась смазанной. Расстроились?

— Да. Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. В принципе, там получилось так, что при первой шайбе в наши ворота у Орлова сломалась защищающая часть конька, поэтому… Работать нам есть над чем.

— Малкин наконец-то заиграл так, как вы хотите видеть?

— Давайте мы сейчас не будем возносить Женю или команду. Первая игра, все нормально, работаем дальше.

— Что очень понравилось вам?

— Большинство неплохо отработали.

— Как оцените игру Гаврикова после перелета?

— Нормально. То, что мы хотели. Вошел в игру, выглядел солидно, сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной.

— Овечкин только на 53-й минуте нанес первый бросок. Это аномалия?

— Аномалия? Я бы не хотел обсуждать отдельных игроков. Понравилось движение, понравилась самоотдача, как ребята работали. Дальше — будем смотреть.

— С Зубом и Блажиевским спешить не будете?

— Мы Задорова ждем. А потом уже будем решать. Там с визой небольшая проблема, но решаемая.

— Впереди спаренные матчи. На Австрию выйдет Георгиев?

— Мы будем разводить вратарей, естественно. Но пока еще точно вам не скажу, кто конкретно выйдет.

— У финнов 18-летний Какко две шайбы забросил. Почему в сборной России такое невозможно? Чтобы на чемпионате мира 18-летний решал.

— И у нас возможно. И бывало у нас так. Тут вопрос в уровне игрока. Если хоккеист готов к уровню сборной, то нет разницы, 18 ему или 16. Если только он готов.

— А тренерское доверие?

— Да не в тренерском доверии дело. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов — почему нет?

— Какова стратегия в плане заявки — будете ли заявлять еще форварда?

— Стратегия у нас — пока работаем, дальше будем смотреть.

— Овечкин очень мало играл в большинстве.

— Кто ж виноват, что выходили другие и за 15 секунд забивали? Но порядок выхода мы в итоге поменяли, и они потом вышли.

— После такой игры Василевского можно быть спокойным?

— За вратарей ничего говорить не надо. Давайте сплюнем.

— Звено Андронова — требуются ли от него, Ковальчука и Плотникова очки?

— Нам требуются победы. Это самое важное.

Евгений Малкин: «Расслабленность в концовке смазала всю игру»

— Сегодня пошла игра у вашего звена.

— Работали над этим, не все получалось, меняли звенья, начали с Гусевым и Кучеровым, сейчас другие партнеры. Первый раз играли вместе после тренировок, довольно неплохо. Забили в большинстве, но «пять на пять» тоже надо.

— Забили «три из трех» в первых попытках большинства.

— Оно должно было пойти, мы же хорошие игроки, норвежцы давали нам забить. Дадонов здорово открывался, мне оставалось только отдать передачу.

— Что случилось в концовке? Немного расслабились?

— Это наша ошибка. Не помогли Васе сыграть на «ноль». Надо играть все 60 минут, расслабленность в концовке смазала всю игру.

— Сильно пришлось перестраиваться в новой тройке?

— Кучеров больше владеет шайбой, Дадонов больше старается искать меня. Это такие тонкости, надо чувствовать игру, я как центральный должен подстраиваться под своих крайних.

Никита Гусев: «Прошли бы со мной “Вегас”? Давайте не будем гадать»

— Это самая крутая бригада большинства, в которой вы играли?

— Если так будет продолжаться, наверное, да. Надо забивать свои моменты.

— Александр Овечкин вам не предъявлял, что не дали поиграть в большинстве?

— Да я вроде быстро выходил, быстро уходил …

— Ни в чем не виноваты?

— Да (смеется).

— Не скучаете по игре с Малкиным в равных составах?

— Куда поставят, с тем и буду. Мне со всеми нравится.

— Сначала было много ошибок в передачах.

— Привыкали ко льду, он рыхлый, от этого много ошибок.

— Что вам постоянно говорит Кучеров на лавке?

— Ему надо отойти от маленькой площадки, я ему подсказываю, где-то — и он мне.

— Обидно, что не сыграли за «Вегас»?

— Хотелось бы сыграть. Но как получилось.

— С вами прошли бы «Сан-Хосе»?

— Давайте не будем гадать.

Илья Ковальчук: «Так нельзя доигрывать концовку»

— Две шайбы от норвежцев пропустили. Что случилось? Потеряли концентрацию?

— Да, дело в концентрации. Так нельзя концовку доигрывать. Будем об этом разговаривать и в следующей игре исправлять ошибки.

— 27−27 по броскам.

— Счет 5−2, поэтому — идем дальше. Ничего страшного.

— В последних двух матчах хорошо выстрелили три звена. Какая функция у вашего?

— Заводить команду, играть в свою игру. У нас неплохо получается. Этот матч — первый на турнире. Мы чуть-чуть переволновались. Плюс лед очень мягкий, нужно к этому привыкнуть.

— Жарко на льду?

— А вам не жарко?

— В пресс-центре прохладно.

— Жарковато. Но условия для обеих команд одинаковые.

— Пока забивает только одна бригада большинства.

— У ребят игра идет, поэтому — пусть забивают. Слава богу.

— Насколько высока конкуренция на этом чемпионате мира?

— Если честно, другие команды меня мало волнуют. Самое главное — концентрироваться на себе. У нашей сборной огромный резерв. Будем разговаривать, смотреть разные варианты.

Никита Кучеров о поражении Канады: «Конечно, они не вылетят в низший дивизион. Еще много игр»

— Что произошло в концовке?

— Надо отдать должно норвежцам — они сыграли хорошо, бились. Надо играть лучше в защите, не давать сопернику бросать столько в третьем периоде. Завтра сядем, посмотрим видео.

— Лучше, чем на Евротуре, получилось?

— Конечно, те три игры были, чтобы втянуться. Сегодня чувствовали себя лучше и комфортнее.

— Что подарили как лучшему игроку матча?

— Еще не смотрел.

— Михаила Сергачева приложили в первом периоде. Не хотелось отомстить?

— У нас есть кому отомстить лучше, чем я. Миша большой парень, не должен пострадать сильно.

— Канадцы проиграли финнам.

— Видите, такой турнир …

— Смогут они не вылететь из высшего дивизиона?

— Конечно, почему нет. Еще много игр.
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Е. Малкин)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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