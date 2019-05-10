Плющев: Российские хоккеисты обыграли норвежцев на ЧМ, потратив минимум сил

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Сборная России в пятницу одержала победу над командой Норвегии со счетом 5:2 на мировом первенстве, проходящем в Словакии.

«Класс и уровень наших ребят гораздо выше, чем у наших соперников. Никто ни секунды не сомневался в том, что не произойдет ничего, что нам не нужно. Победа сборной России была очень спокойной. Думаю, с минимальной затратой сил получили максимальный результат», — сказал Плющев.

«Две шайбы были пропущены, когда игра уже была сделана. Просто немного ребята дали себе слабину, а норвежцы этим воспользовались. Но, тем не менее, рисунок игры у сборной России был от начала до конца, наша команда диктовала свои условия соперникам», — добавил эксперт.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет в воскресенье против команды Австрии.