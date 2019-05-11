Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 овертайм Дания 4
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242296/
11 мая 2019, 13:17 | TeamRussia.pro

Кузмак: Потенциал огромный, большинство — зубодробительное

Сборная России со счетом 5:2 обыграла Норвегию в первом матче чемпионата мира по хоккею. Комментатор Первого канала Александр Кузмак считает игру наших цельной и призывает не ругать команду за две пропущенные шайбы.

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Ну вооот. Для начала — неплохо. Вот это то, что мы ждали? То, что хотели увидеть? На старте — да, а потом — посмотрим. Конечно, Норвегия — не показатель. Но важно не то, что — выиграли, а то, что многое получается. Как сказал Евгений Малкин, «они дали нам сделать то, что мы делали на тренировках», имея в виду классные передачи на Дадонова.

Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это красиво

Что еще важно — эта команда не выглядела лоскутным одеялом. Каждый раз, когда у нас в одном месте собирается столько мастеров, ждешь двух подвохов: кому-то не хватит удачи/игрового времени; у кого-то «пойдет», а у кого-то — нет. Так вот, по первой игре показалось, что Овечкину, Малкину, Кучерову, Кузнецову (нужного — подчеркнуть) было и будет все равно, сколько они забьют на этом турнире. Боюсь перехвалить, но перед началом матча услышал такое мнение: в матче против Норвегии кто-то из наших может сделать заявку на приз первому бомбардиру турнира. Заявка сделана, да, но точно — ни Дадонову, ни Малкину, ни Кучерову этот приз не слишком нужен. Эдакий советский хоккейный подход. Приятно.

Потенциал огромный, конечно. Большинство — зубодробительное. Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это вкусно, красиво. А Овечкин за весь матч один раз с кистей бросил, и все.

55 минут игры против откровенно слабого соперника расхолаживают

А как же две шайбы Норвегии в концовке? Да никак. Любой тренер наверняка скажет им (игрокам), что они расслабились, а нам (журналистам) — что это недопустимо. Но без микрофона добавит: 55 минут игры против откровенно слабого соперника — дико расхолаживают. На раскатке перед матчем камера выхватывала планы игроков сборной Норвегии, которые, вместо того, чтобы разминаться, глазели на противоположную сторону площадки — когда еще такое увидишь не по телевизору! А после игры, моя коллега так прямо и спросила у норвежцев — каково это, играть против Овечкина с Малкиным? И получила ответ: «Так классно!» Мда. Они удовольствие получали, так что ж нам ругать-то своих?

А если серьезнее — то ребята сами все понимают, я уверен. Тут не то что — Россия, даже собранные шведы с канадцами могут бросить играть. А дальше — другая «великая» хоккейная держава, Австрия, которая на бумаге еще слабее. И ее надо пережить, спокойно выиграть и готовить себя к игре с чехами.

На все матчи сборной России билеты проданы. Рыскающие люди в тельняшках и в пилотках с картонками, на которых написано «Need Ticket», выглядят колоритно. А достать один из десяти тысяч билетов на не самую большую братиславскую «Словнафт-Арену» почти невозможно. Думается, что на Австрию будет почти аншлаг, потому что на другие игры он наверняка будет. Так что — пусть забьют побольше, травм не получат, и готовятся. Настоящего хоккея будет больше, но — позже. Так что, говоря об игре с австрийцами, будем искать другие сюжеты, анализировать тут нечего.
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?