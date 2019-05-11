Кузмак: Потенциал огромный, большинство — зубодробительное
Сборная России со счетом 5:2 обыграла Норвегию в первом матче чемпионата мира по хоккею. Комментатор Первого канала Александр Кузмак считает игру наших цельной и призывает не ругать команду за две пропущенные шайбы.
Ну вооот. Для начала — неплохо. Вот это то, что мы ждали? То, что хотели увидеть? На старте — да, а потом — посмотрим. Конечно, Норвегия — не показатель. Но важно не то, что — выиграли, а то, что многое получается. Как сказал Евгений Малкин, «они дали нам сделать то, что мы делали на тренировках», имея в виду классные передачи на Дадонова.
Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это красиво
Что еще важно — эта команда не выглядела лоскутным одеялом. Каждый раз, когда у нас в одном месте собирается столько мастеров, ждешь двух подвохов:
Потенциал огромный, конечно. Большинство — зубодробительное. Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это вкусно, красиво. А Овечкин за весь матч один раз с кистей бросил, и все.
55 минут игры против откровенно слабого соперника расхолаживают
А как же две шайбы Норвегии в концовке? Да никак. Любой тренер наверняка скажет им (игрокам), что они расслабились, а нам (журналистам) — что это недопустимо. Но без микрофона добавит: 55 минут игры против откровенно слабого соперника — дико расхолаживают. На раскатке перед матчем камера выхватывала планы игроков сборной Норвегии, которые, вместо того, чтобы разминаться, глазели на противоположную сторону площадки — когда еще такое увидишь не по телевизору! А после игры, моя коллега так прямо и спросила у норвежцев — каково это, играть против Овечкина с Малкиным? И получила ответ: «Так классно!» Мда. Они удовольствие получали, так что ж нам
А если серьезнее — то ребята сами все понимают, я уверен. Тут не то что — Россия, даже собранные шведы с канадцами могут бросить играть. А дальше — другая «великая» хоккейная держава, Австрия, которая на бумаге еще слабее. И ее надо пережить, спокойно выиграть и готовить себя к игре с чехами.
На все матчи сборной России билеты проданы. Рыскающие люди в тельняшках и в пилотках с картонками, на которых написано «Need Ticket», выглядят колоритно. А достать один из десяти тысяч билетов на не самую большую братиславскую «Словнафт-Арену» почти невозможно. Думается, что на Австрию будет почти аншлаг, потому что на другие игры он наверняка будет. Так что — пусть забьют побольше, травм не получат, и готовятся. Настоящего хоккея будет больше, но — позже. Так что, говоря об игре с австрийцами, будем искать другие сюжеты, анализировать тут нечего.
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол