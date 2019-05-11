Ну вооот. Для начала — неплохо. Вот это то, что мы ждали? То, что хотели увидеть? На старте — да, а потом — посмотрим. Конечно, Норвегия — не показатель. Но важно не то, что — выиграли, а то, что многое получается. Как сказал Евгений Малкин, «они дали нам сделать то, что мы делали на тренировках», имея в виду классные передачи на Дадонова.

Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это красиво

Что еще важно — эта команда не выглядела лоскутным одеялом. Каждый раз, когда у нас в одном месте собирается столько мастеров, ждешь двух подвохов: кому-то не хватит удачи/игрового времени; у кого-то «пойдет», а у кого-то — нет. Так вот, по первой игре показалось, что Овечкину, Малкину, Кучерову, Кузнецову (нужного — подчеркнуть) было и будет все равно, сколько они забьют на этом турнире. Боюсь перехвалить, но перед началом матча услышал такое мнение: в матче против Норвегии кто-то из наших может сделать заявку на приз первому бомбардиру турнира. Заявка сделана, да, но точно — ни Дадонову, ни Малкину, ни Кучерову этот приз не слишком нужен. Эдакий советский хоккейный подход. Приятно.

Потенциал огромный, конечно. Большинство — зубодробительное. Кучеров, Гусев, Малкин и Дадонов вместе — это вкусно, красиво. А Овечкин за весь матч один раз с кистей бросил, и все.

55 минут игры против откровенно слабого соперника расхолаживают

А как же две шайбы Норвегии в концовке? Да никак. Любой тренер наверняка скажет им (игрокам), что они расслабились, а нам (журналистам) — что это недопустимо. Но без микрофона добавит: 55 минут игры против откровенно слабого соперника — дико расхолаживают. На раскатке перед матчем камера выхватывала планы игроков сборной Норвегии, которые, вместо того, чтобы разминаться, глазели на противоположную сторону площадки — когда еще такое увидишь не по телевизору! А после игры, моя коллега так прямо и спросила у норвежцев — каково это, играть против Овечкина с Малкиным? И получила ответ: «Так классно!» Мда. Они удовольствие получали, так что ж нам ругать-то своих?

А если серьезнее — то ребята сами все понимают, я уверен. Тут не то что — Россия, даже собранные шведы с канадцами могут бросить играть. А дальше — другая «великая» хоккейная держава, Австрия, которая на бумаге еще слабее. И ее надо пережить, спокойно выиграть и готовить себя к игре с чехами.

На все матчи сборной России билеты проданы. Рыскающие люди в тельняшках и в пилотках с картонками, на которых написано «Need Ticket», выглядят колоритно. А достать один из десяти тысяч билетов на не самую большую братиславскую «Словнафт-Арену» почти невозможно. Думается, что на Австрию будет почти аншлаг, потому что на другие игры он наверняка будет. Так что — пусть забьют побольше, травм не получат, и готовятся. Настоящего хоккея будет больше, но — позже. Так что, говоря об игре с австрийцами, будем искать другие сюжеты, анализировать тут нечего.