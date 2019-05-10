Мюррей: Какко забил красивый гол, он был очень терпелив
Голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей после матча с командой Финляндии (1:3) на чемпионате мира по хоккею прокомментировал первый гол Каапо Какко.
Финн является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.
«Какко забил красивый гол. Он был очень терпелив. Я думал, что обезопасил себя, перекрыв ворота, но у финна длинные руки, и он оформил красивый гол», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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Вратари
|1-й период
|06:47
|Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
|Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.)
|08:03
|2-й период
|32:36
|Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
|3-й период
|59:26
|Какко К.
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол