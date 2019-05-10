Мюррей: Какко забил красивый гол, он был очень терпелив

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242416/
10 мая 2019, 22:54 | Чемпионат.com

Мюррей: Какко забил красивый гол, он был очень терпелив

Голкипер сборной Канады Мэтт Мюррей после матча с командой Финляндии (1:3) на чемпионате мира по хоккею прокомментировал первый гол Каапо Какко.

Финн является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

«Какко забил красивый гол. Он был очень терпелив. Я думал, что обезопасил себя, перекрыв ворота, но у финна длинные руки, и он оформил красивый гол», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
10 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Финляндия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Канада
Вратари
1-й период
06:47 Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.) 08:03
2-й период
32:36 Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
3-й период
59:26 Какко К.
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!

Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!

Стла известна реакция Месси на поражение от "Ливерпуля"!

Моуринью обрушился на игроков "Барселоны" за провал в Лиге Чемпионов!
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?