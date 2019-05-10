Мюррей: Какко забил красивый гол, он был очень терпелив

Финн является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

«Какко забил красивый гол. Он был очень терпелив. Я думал, что обезопасил себя, перекрыв ворота, но у финна длинные руки, и он оформил красивый гол», — цитирует Мюррея официальный сайт ИИХФ.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).