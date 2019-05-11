«Малкин снова похож на Марадону. А что подарили Кучерову?» Как сборная России разгромила норвежцев в дебюте чемпионата мира
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, что было вокруг матча Россия — Норвегия (5:2). Три забивающих тройки. Разыгравшийся Малкин. Неизвестный подарок Кучерову. Да еще и Канада села в лужу.
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А если бы Никита Кучеров ушел в греблю?
Буквально за сутки до матча мне рассказали удивительную историю о Никите Кучерове. Когда он был маленьким, то ехал с мамой в маршрутке. Было ему тогда лет 10−12, точно не скажу. А напротив сидел мужчина. Как оказалось, тренер по гребле.
Он сразу на глаз определил: «У вас мальчик 1993 года рождения? Отдайте его в наш вид спорта. У него большие задатки. Он станет олимпийским чемпионом по гребле!».
Мама объясняла, что мальчик любит хоккей, и его уже привлекают в одну из сборных. Но тренер настаивал и даже оставил свою визитную карточку.
А я думал: если бы Кучеров тогда согласился, какого хоккеиста мы могли потерять? И стал бы он звездой в гребле? Или ничего не получилось бы?
Я это к тому, что Никита был признан лучшим игроком сборной России в матче против норвежцев. Отдал две передачи, забил гол в большинстве, запустив свою любимую шайбу на радиоуправлении. Кучерову подарили
— Что там? — поинтересовалась пресса, едва не засовывая туда нос.
— Да без разницы, я даже не смотрел, — махнул рукой Кучеров.
Ему и правда все равно. Не за часы он играет в хоккей. Или что там лежит в коробке.
Малкин сумел найти себя самого
Загибайте пальцы. Первая тройка у нас уже есть. Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и примкнувший к ним Кирилл Капризов задорно разорвали чехов в Брно. И не дали повод думать, что это звено нужно разбить. Правда, с норвежцами они были в тени. Три броска в сумме. Овечкин — один в створ ворот. Но парни старались, Александр Великий атаковал ворота даже на коленях. Ну не пошло, бывает. Не роботы ведь.
Зато прорезались два других звена. Я все думал, потянет ли Артем Анисимов в креативной линии с Кучеровым и Никитой Гусевым, которые друг друга буквально спиной видят. Но не просто так Анисимов в «Чикаго»
Хотя
Я знаю, как переживал Малкин, потому что у него не идет игра, что сезон у него получился ужасным — по меркам Джино. И вот мы увидели Малкина образца 2012 года, когда он играл так, что я восторженно писал: «Да он же как Марадона лучших времен в сборной Аргентины!».
Если вы видели две передачи Джино
— Мы работали над этим. Не все получалось, — Малкин сразу же остановился в
Могут ли в сборной России играть 18-летние звезды?
Результат матча в Кошице ошеломил. Финляндия победила Канаду со счетом 3:1, а дубль сделал 18-летний Каппо Какко, который будет выбран вторым на будущем драфте НХЛ. А первым станет 18-летний Джек Хьюз, и он сейчас гоняет в третьем звене сборной США.
То есть вот так в других сборных доверяют зеленым юниорам. Это все равно, что сейчас в сборной России выступал бы Василий Подколзин — возможно, третий номер того же драфта. Это как бы не упрек нашей команде, а моделирование интересной ситуации.
— У нас такое тоже возможно, — подумав, сказал главный тренер Илья Воробьев. — У нас тоже выступали такие молодые игроки, которые
— Но это вопрос и тренерского доверия.
— Вообще нет. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов к такому уровню, то почему нет?
Когда у Воробьева спросили о результате матча Канады, он ответил, что его это не волнует.
— Я думаю только о сборной России, — вторил капитан Илья Ковальчук.
— А как вы думаете, не вылетит ли Канада из элитного дивизиона? — поинтересовались у Кучерова. Никита не понял шутку:
— Думаю, что не вылетит. Впереди еще много матчей в группе.
…А вдруг?
А что вы дома сидите? Летите в Братиславу!
В целом никаких проблем у сборной России с норвежцами не возникло. Кроме того, что Андрей Василевский не сделал верный сухарь, пропустив шайбы на 57-й и 58-й минутах. Но в первом случае сломался конек Дмитрия Орлова, и вообще момент получился курьезным.
Поэтому игроки и Воробьев сторонились того, чтобы делать
Владислав Гавриков прилетел в Братиславу утром, а уже днем вышел на матч с Норвегией. Не такое уж простое испытание. Да и еще вопрос с документами нужно решить.
— Тяжелая дорога, скомканная ночь, — сказал Гавриков. — Я толком не спал. Но ничего страшного. Главное, что я вышел, и команда победила. Что дал опыт в «Коламбусе»? Просто я летел в сборную с хорошим настроением, был готов играть. Вот и все. А эта схема в сборной мне знакома, я в ней провел весь этот сезон.
Еще бросилось в глаза, что на матче сборной России собралось только 7698 зрителей. Это странно, потому что арена вмещает под 10 000 человек, в нашей стране сейчас выходные, а Словакия — не самая дорогая страна. И это не такой
Так что давайте, подтягивайтесь в Братиславу. В воскресенье сборная России играет с австрийцами.
Павел Лысенков
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол