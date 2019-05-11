«Малкин снова похож на Марадону. А что подарили Кучерову?» Как сборная России разгромила норвежцев в дебюте чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242636/
11 мая 2019, 10:10 | Матч ТВ

«Малкин снова похож на Марадону. А что подарили Кучерову?» Как сборная России разгромила норвежцев в дебюте чемпионата мира

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, что было вокруг матча Россия — Норвегия (5:2). Три забивающих тройки. Разыгравшийся Малкин. Неизвестный подарок Кучерову. Да еще и Канада села в лужу.

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А если бы Никита Кучеров ушел в греблю?

Буквально за сутки до матча мне рассказали удивительную историю о Никите Кучерове. Когда он был маленьким, то ехал с мамой в маршрутке. Было ему тогда лет 10−12, точно не скажу. А напротив сидел мужчина. Как оказалось, тренер по гребле.

Он сразу на глаз определил: «У вас мальчик 1993 года рождения? Отдайте его в наш вид спорта. У него большие задатки. Он станет олимпийским чемпионом по гребле!».

Мама объясняла, что мальчик любит хоккей, и его уже привлекают в одну из сборных. Но тренер настаивал и даже оставил свою визитную карточку.

А я думал: если бы Кучеров тогда согласился, какого хоккеиста мы могли потерять? И стал бы он звездой в гребле? Или ничего не получилось бы? Все-таки в спорте большую роль играет случай.

Я это к тому, что Никита был признан лучшим игроком сборной России в матче против норвежцев. Отдал две передачи, забил гол в большинстве, запустив свою любимую шайбу на радиоуправлении. Кучерову подарили какую-то коробку.

— Что там? — поинтересовалась пресса, едва не засовывая туда нос.

— Да без разницы, я даже не смотрел, — махнул рукой Кучеров.

Ему и правда все равно. Не за часы он играет в хоккей. Или что там лежит в коробке.

Малкин сумел найти себя самого

Загибайте пальцы. Первая тройка у нас уже есть. Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и примкнувший к ним Кирилл Капризов задорно разорвали чехов в Брно. И не дали повод думать, что это звено нужно разбить. Правда, с норвежцами они были в тени. Три броска в сумме. Овечкин — один в створ ворот. Но парни старались, Александр Великий атаковал ворота даже на коленях. Ну не пошло, бывает. Не роботы ведь.

Зато прорезались два других звена. Я все думал, потянет ли Артем Анисимов в креативной линии с Кучеровым и Никитой Гусевым, которые друг друга буквально спиной видят. Но не просто так Анисимов в «Чикаго» связывал-сплачивал Патрика Кейна и Артемия Панарина. Ценность Артема в том, что он и сзади может отработать, и на пятачок придет, и мусорный гол забьет. В целом это и произошло.

Хотя все-таки Россия в основном забивала в большинстве, реализовав три первые попытки из трех. И там уже великолепно себя проявила связка Евгений Малкин — Евгений Дадонов.

Я знаю, как переживал Малкин, потому что у него не идет игра, что сезон у него получился ужасным — по меркам Джино. И вот мы увидели Малкина образца 2012 года, когда он играл так, что я восторженно писал: «Да он же как Марадона лучших времен в сборной Аргентины!».

Если вы видели две передачи Джино из-за ворот подкидочкой на Дадонова, вы это сами оцените.

 — Мы работали над этим. Не все получалось, — Малкин сразу же остановился в микст-зоне. Было видно, что он в хорошем настроении. — Начинали с Кучеровым и Гусевым. Потом нас поменяли. Сейчас вот нашли новое звено. Мы первый раз играли вместе, кроме тренировок. И довольно неплохо. Будем стараться дальше. Реализовали большинство, но и в равных составах надо забивать.

Могут ли в сборной России играть 18-летние звезды?

Результат матча в Кошице ошеломил. Финляндия победила Канаду со счетом 3:1, а дубль сделал 18-летний Каппо Какко, который будет выбран вторым на будущем драфте НХЛ. А первым станет 18-летний Джек Хьюз, и он сейчас гоняет в третьем звене сборной США.

То есть вот так в других сборных доверяют зеленым юниорам. Это все равно, что сейчас в сборной России выступал бы Василий Подколзин — возможно, третий номер того же драфта. Это как бы не упрек нашей команде, а моделирование интересной ситуации.

— У нас такое тоже возможно, — подумав, сказал главный тренер Илья Воробьев. — У нас тоже выступали такие молодые игроки, которые что-то решали. Другой вопрос — в уровне хоккеиста. Если он готов к сборной России, то почему нет? Пусть ему 15 или 16 лет — какая разница? Все очень просто — готов или нет.

— Но это вопрос и тренерского доверия.

— Вообще нет. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов к такому уровню, то почему нет?

Когда у Воробьева спросили о результате матча Канады, он ответил, что его это не волнует.

 — Я думаю только о сборной России, — вторил капитан Илья Ковальчук.

— А как вы думаете, не вылетит ли Канада из элитного дивизиона? — поинтересовались у Кучерова. Никита не понял шутку:

— Думаю, что не вылетит. Впереди еще много матчей в группе.

…А вдруг?

А что вы дома сидите? Летите в Братиславу!

В целом никаких проблем у сборной России с норвежцами не возникло. Кроме того, что Андрей Василевский не сделал верный сухарь, пропустив шайбы на 57-й и 58-й минутах. Но в первом случае сломался конек Дмитрия Орлова, и вообще момент получился курьезным.

Поэтому игроки и Воробьев сторонились того, чтобы делать какие-то выводы по этому матчу. Хорошо сыграл Малкин? Ой, не надо петь оды. Овечкин бросил по воротам лишь в конце игры? Ой, главное, что победили.

Владислав Гавриков прилетел в Братиславу утром, а уже днем вышел на матч с Норвегией. Не такое уж простое испытание. Да и еще вопрос с документами нужно решить.

 — Тяжелая дорога, скомканная ночь, — сказал Гавриков. — Я толком не спал. Но ничего страшного. Главное, что я вышел, и команда победила. Что дал опыт в «Коламбусе»? Просто я летел в сборную с хорошим настроением, был готов играть. Вот и все. А эта схема в сборной мне знакома, я в ней провел весь этот сезон.

Вот-вот прибудет защитник Никита Задоров, которого обязательно включат в заявку. В цивильном с трибуны спустились Илья Сорокин, Иван Телегин, Артем Зуб, Артем Блажиевский. Кто-то из последней тройки скоро отправится домой. Никто не знает, кто это будет — форвард или защитник. Тренерский штаб будет еще думать.

Еще бросилось в глаза, что на матче сборной России собралось только 7698 зрителей. Это странно, потому что арена вмещает под 10 000 человек, в нашей стране сейчас выходные, а Словакия — не самая дорогая страна. И это не такой ужас-ужас, как было год назад в Копенгагене.

Так что давайте, подтягивайтесь в Братиславу. В воскресенье сборная России играет с австрийцами.

Павел Лысенков
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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