«Малкин снова похож на Марадону. А что подарили Кучерову?» Как сборная России разгромила норвежцев в дебюте чемпионата мира

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А если бы Никита Кучеров ушел в греблю?

Буквально за сутки до матча мне рассказали удивительную историю о Никите Кучерове. Когда он был маленьким, то ехал с мамой в маршрутке. Было ему тогда лет 10−12, точно не скажу. А напротив сидел мужчина. Как оказалось, тренер по гребле.

Он сразу на глаз определил: «У вас мальчик 1993 года рождения? Отдайте его в наш вид спорта. У него большие задатки. Он станет олимпийским чемпионом по гребле!».

Мама объясняла, что мальчик любит хоккей, и его уже привлекают в одну из сборных. Но тренер настаивал и даже оставил свою визитную карточку.

А я думал: если бы Кучеров тогда согласился, какого хоккеиста мы могли потерять? И стал бы он звездой в гребле? Или ничего не получилось бы? Все-таки в спорте большую роль играет случай.

Я это к тому, что Никита был признан лучшим игроком сборной России в матче против норвежцев. Отдал две передачи, забил гол в большинстве, запустив свою любимую шайбу на радиоуправлении. Кучерову подарили какую-то коробку.

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— Что там? — поинтересовалась пресса, едва не засовывая туда нос.

— Да без разницы, я даже не смотрел, — махнул рукой Кучеров.

Ему и правда все равно. Не за часы он играет в хоккей. Или что там лежит в коробке.

Малкин сумел найти себя самого

Загибайте пальцы. Первая тройка у нас уже есть. Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и примкнувший к ним Кирилл Капризов задорно разорвали чехов в Брно. И не дали повод думать, что это звено нужно разбить. Правда, с норвежцами они были в тени. Три броска в сумме. Овечкин — один в створ ворот. Но парни старались, Александр Великий атаковал ворота даже на коленях. Ну не пошло, бывает. Не роботы ведь.

Зато прорезались два других звена. Я все думал, потянет ли Артем Анисимов в креативной линии с Кучеровым и Никитой Гусевым, которые друг друга буквально спиной видят. Но не просто так Анисимов в «Чикаго» связывал-сплачивал Патрика Кейна и Артемия Панарина. Ценность Артема в том, что он и сзади может отработать, и на пятачок придет, и мусорный гол забьет. В целом это и произошло.

Хотя все-таки Россия в основном забивала в большинстве, реализовав три первые попытки из трех. И там уже великолепно себя проявила связка Евгений Малкин — Евгений Дадонов.

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Я знаю, как переживал Малкин, потому что у него не идет игра, что сезон у него получился ужасным — по меркам Джино. И вот мы увидели Малкина образца 2012 года, когда он играл так, что я восторженно писал: «Да он же как Марадона лучших времен в сборной Аргентины!».

Если вы видели две передачи Джино из-за ворот подкидочкой на Дадонова, вы это сами оцените.

— Мы работали над этим. Не все получалось, — Малкин сразу же остановился в микст-зоне. Было видно, что он в хорошем настроении. — Начинали с Кучеровым и Гусевым. Потом нас поменяли. Сейчас вот нашли новое звено. Мы первый раз играли вместе, кроме тренировок. И довольно неплохо. Будем стараться дальше. Реализовали большинство, но и в равных составах надо забивать.

Могут ли в сборной России играть 18-летние звезды?

Результат матча в Кошице ошеломил. Финляндия победила Канаду со счетом 3:1, а дубль сделал 18-летний Каппо Какко, который будет выбран вторым на будущем драфте НХЛ. А первым станет 18-летний Джек Хьюз, и он сейчас гоняет в третьем звене сборной США.

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То есть вот так в других сборных доверяют зеленым юниорам. Это все равно, что сейчас в сборной России выступал бы Василий Подколзин — возможно, третий номер того же драфта. Это как бы не упрек нашей команде, а моделирование интересной ситуации.

— У нас такое тоже возможно, — подумав, сказал главный тренер Илья Воробьев. — У нас тоже выступали такие молодые игроки, которые что-то решали. Другой вопрос — в уровне хоккеиста. Если он готов к сборной России, то почему нет? Пусть ему 15 или 16 лет — какая разница? Все очень просто — готов или нет.

— Но это вопрос и тренерского доверия.

— Вообще нет. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов к такому уровню, то почему нет?

Когда у Воробьева спросили о результате матча Канады, он ответил, что его это не волнует.

— Я думаю только о сборной России, — вторил капитан Илья Ковальчук.

— А как вы думаете, не вылетит ли Канада из элитного дивизиона? — поинтересовались у Кучерова. Никита не понял шутку:

— Думаю, что не вылетит. Впереди еще много матчей в группе.

…А вдруг?

А что вы дома сидите? Летите в Братиславу!

В целом никаких проблем у сборной России с норвежцами не возникло. Кроме того, что Андрей Василевский не сделал верный сухарь, пропустив шайбы на 57-й и 58-й минутах. Но в первом случае сломался конек Дмитрия Орлова, и вообще момент получился курьезным.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EToznHwS0OA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поэтому игроки и Воробьев сторонились того, чтобы делать какие-то выводы по этому матчу. Хорошо сыграл Малкин? Ой, не надо петь оды. Овечкин бросил по воротам лишь в конце игры? Ой, главное, что победили.

Владислав Гавриков прилетел в Братиславу утром, а уже днем вышел на матч с Норвегией. Не такое уж простое испытание. Да и еще вопрос с документами нужно решить.

— Тяжелая дорога, скомканная ночь, — сказал Гавриков. — Я толком не спал. Но ничего страшного. Главное, что я вышел, и команда победила. Что дал опыт в «Коламбусе»? Просто я летел в сборную с хорошим настроением, был готов играть. Вот и все. А эта схема в сборной мне знакома, я в ней провел весь этот сезон.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 12.05.2019, 13:15 -:- Россия Австрия

Вот-вот прибудет защитник Никита Задоров, которого обязательно включат в заявку. В цивильном с трибуны спустились Илья Сорокин, Иван Телегин, Артем Зуб, Артем Блажиевский. Кто-то из последней тройки скоро отправится домой. Никто не знает, кто это будет — форвард или защитник. Тренерский штаб будет еще думать.

Еще бросилось в глаза, что на матче сборной России собралось только 7698 зрителей. Это странно, потому что арена вмещает под 10 000 человек, в нашей стране сейчас выходные, а Словакия — не самая дорогая страна. И это не такой ужас-ужас, как было год назад в Копенгагене.

Так что давайте, подтягивайтесь в Братиславу. В воскресенье сборная России играет с австрийцами.

Павел Лысенков