Сборная Словакии обыграла американцев на старте домашнего чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242667/
10 мая 2019, 23:57 | ТАСС

Сборная Словакии обыграла американцев на старте домашнего чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии одержали победу над командой США со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа домашнего чемпионата мира. На матче, который прошел на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовали 7430 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Матуш Сукель (5-я минута), Эрик Чернак (22), Томаш Татар (25) и Михал Кристоф (56). У проигравших отличился Алекс Дебринкэт (13). Российский арбитр Евгений Ромасько провел встречу в качестве главного арбитра, на линии игру отработал россиянин Глеб Лазарев.

До этой встречи сборные Словакии и США провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в шести из которых победу праздновали американцы (четыре — в основное время, по одному разу — в серии буллитов и в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы в основное время и одну по буллитам. Также была зафиксирована одна ничья.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, сборная Словакии лидирует (3 очка), финны занимают второе место (3), Команды Канады и США замыкают таблицу (0 очков). Сборные Дании, Франции, Германии и Великобритании первые матчи проведут в субботу.

В следующем туре сборная Словакии 11 мая сыграет с финнами, победившими в пятницу канадцев со счетом 3:1. Американцы 12 мая встретятся с командой Франции.
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10 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
США 1:4
(1:1, 0:2, 0:1)
Словакия
Вратари
1-й период
Сукель М. (Студенич М.) 04:02
12:05 Дебринкэт А. (Кейн П., Айкел Дж.)
2-й период
Чернак Э. (Секера А.) 21:52
Татар Т. (Сукель М.) 24:58
3-й период
Михал Криштоф (Мартин Маринчин) 55:54
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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