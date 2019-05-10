Сборная Словакии обыграла американцев на старте домашнего чемпионата мира по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 10 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии одержали победу над командой США со счетом 4:1 в матче первого тура группового этапа домашнего чемпионата мира. На матче, который прошел на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовали 7430 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Матуш Сукель (5-я минута), Эрик Чернак (22), Томаш Татар (25) и Михал Кристоф (56). У проигравших отличился Алекс Дебринкэт (13). Российский арбитр Евгений Ромасько провел встречу в качестве главного арбитра, на линии игру отработал россиянин Глеб Лазарев.
До этой встречи сборные Словакии и США провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в шести из которых победу праздновали американцы (четыре — в основное время, по одному разу — в серии буллитов и в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы в основное время и одну по буллитам. Также была зафиксирована одна ничья.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, сборная Словакии лидирует (3 очка), финны занимают второе место (3), Команды Канады и США замыкают таблицу (0 очков). Сборные Дании, Франции, Германии и Великобритании первые матчи проведут в субботу.
В следующем туре сборная Словакии 11 мая сыграет с финнами, победившими в пятницу канадцев со счетом 3:1. Американцы 12 мая встретятся с командой Франции.
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|1-й период
|Сукель М. (Студенич М.)
|04:02
|12:05
|Дебринкэт А. (Кейн П., Айкел Дж.)
|2-й период
|Чернак Э. (Секера А.)
|21:52
|Татар Т. (Сукель М.)
|24:58
|3-й период
|Михал Криштоф (Мартин Маринчин)
|55:54
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол