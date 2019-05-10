Сборная Словакии обыграла американцев на старте домашнего чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили Матуш Сукель (5-я минута), Эрик Чернак (22), Томаш Татар (25) и Михал Кристоф (56). У проигравших отличился Алекс Дебринкэт (13). Российский арбитр Евгений Ромасько провел встречу в качестве главного арбитра, на линии игру отработал россиянин Глеб Лазарев.

До этой встречи сборные Словакии и США провели между собой 11 матчей на чемпионатах мира, в шести из которых победу праздновали американцы (четыре — в основное время, по одному разу — в серии буллитов и в овертайме). Словацкие хоккеисты одержали три победы в основное время и одну по буллитам. Также была зафиксирована одна ничья.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, сборная Словакии лидирует (3 очка), финны занимают второе место (3), Команды Канады и США замыкают таблицу (0 очков). Сборные Дании, Франции, Германии и Великобритании первые матчи проведут в субботу.

В следующем туре сборная Словакии 11 мая сыграет с финнами, победившими в пятницу канадцев со счетом 3:1. Американцы 12 мая встретятся с командой Франции.