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За неделю до старта чемпионата мира Никита Кучеров выразил недовольство тем, что турнир слишком длинный — приходится играть с «Норвегиями и Италиями». Да, у одного Гусева скиллов больше, чем у всех норвежцев (за исключением Торесена), и вообще такие речи гораздо лучше клише типа «в хоккей научились играть все», но с другой стороны — с этой же самой Норвегией приходилось бодаться на ЧМ-2012.

В последний раз мы пересекались с норвежцами, когда играли под нелепым брендом «ОАР», и тогда они выглядели в плохом смысле отмороженными: это была максимально вялая и безвольная сборная, которую в первом периоде просто снесли, а она и не возражала.

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В этот раз сопернику можно выразить респект, что не бросили играть после первой пропущенной шайбы — как это делали многие аутсайдеры в истории ЧМ, выставляя при этом еще и вторых вратарей. У Норвегии максимально налажено взаимодействие (почти нет новых игроков в команде) и она была борзой в достаточной мере, чтобы перекрывать среднюю и не бояться активно прессинговать. Правда, такие попытки частенько заканчивались быстрыми контратаками.

Россия вполне уверенно победила — если б не расслабились в конце третьего периода, то сохранили бы преимущество в 4−5 шайб. Но даже на фоне такого матча прослеживается несколько неприятных моментов.

По броскам сегодня было удивительное для подобных игр равенство — 27−27. Да, Россия бросила играть после комфортного преимущества, но обычно аутсайдеры все равно уходят в глубокий минус по разнице бросков. Норвежцы в какой-то момент стали бросать со всех ракурсов и целиться даже во внешнюю сторону сетки. Василевский не был особо настроен пропускать.

Другая проблема — игра на точке. Это не помешало в большинстве, где взаимодействие у игроков было потрясающим, но в будущем это сильно ударит. Анисимов выиграл 3 из 13, Малкин — 4 из 11. Большинство русских центров никогда не были суперсильными на вбрасываниях, но когда против тебя выпускают парней из аутсайдеров SHL и норвежской лиги, это вызывает нехорошие мысли.

Очень странным получилось взаимодействие пяти нападающих в бригаде большинства. Да, это Норвегия, это 5:0 в матче, это эксперимент и ничего более, но когда люди просто не успевают закрыть зону и не могут закрепиться в ней, это выглядит смешно, бессмысленно и нелепо. Лучше бы дали лишнее время второй бригаде.

Ковальчук. Его звено схватило «минус». Это не было виной конкретно игроков из энерджи-лайн, но на ЧМ даже против норвежцев это сочетание смотрится странно. Честно, это тот случай, когда не надо было смотреть на имена и взять энергичного Михеева, который идеально ложился в концепцию звена, которое сегодня выглядело просто непонятным. В большинстве на него мы тоже толком не посмотрели.

Самое главное событие матча: наконец-то Анисимову нашли правильное место в сборной. Вокруг Артема не могли выстроить дееспособное звено: та же тройка Тарасенко — Анисимов — Кулемин в Сочи-2014 даже не была плохой — она была просто невидимой. Сейчас центр «Чикаго» вернулся в звено, очень похожее на тройку с Панариным и Кэйном, за исключением того, что Кучеров гораздо лучше играет в обороне. Как мусорщик Анисимов идеален,

В общем, эмоции Кучерова можно понять: длинный групповой этап почти лишает смысла такие матчи, в отличие хотя бы от двухступенчатой формулы нулевых. Главный позитив из этой игры: Россия хочет играть в хоккей. Главный негатив: сложно понять силу сопротивления.

Владислав Третьяк в последнее время в основном руководствуется заветами Дмитрия Медведева и отливает слова в гранит, но про сегодняшний матч сказал максимально точно: сборная играла «в охоточку». Пока примем во внимание, что сборной было не пофиг даже при 5:0, а концовка из разряда shit happens.

Родион Власов