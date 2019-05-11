Ковальчук в минусе, по броскам — ничья. Главное — ЧМ начали с победы
Сборную есть за что критиковать.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
За неделю до старта чемпионата мира Никита Кучеров выразил недовольство тем, что турнир слишком длинный — приходится играть с «Норвегиями и Италиями». Да, у одного Гусева скиллов больше, чем у всех норвежцев (за исключением Торесена), и вообще такие речи гораздо лучше клише типа «в хоккей научились играть все», но с другой стороны — с этой же самой Норвегией приходилось бодаться на ЧМ-2012.
В последний раз мы пересекались с норвежцами, когда играли под нелепым брендом «ОАР», и тогда они выглядели в плохом смысле отмороженными: это была максимально вялая и безвольная сборная, которую в первом периоде просто снесли, а она и не возражала.
В этот раз сопернику можно выразить респект, что не бросили играть после первой пропущенной шайбы — как это делали многие аутсайдеры в истории ЧМ, выставляя при этом еще и вторых вратарей. У Норвегии максимально налажено взаимодействие (почти нет новых игроков в команде) и она была борзой в достаточной мере, чтобы перекрывать среднюю и не бояться активно прессинговать. Правда, такие попытки частенько заканчивались быстрыми контратаками.
Россия вполне уверенно победила — если б не расслабились в конце третьего периода, то сохранили бы преимущество в 4−5 шайб. Но даже на фоне такого матча прослеживается несколько неприятных моментов.
По броскам сегодня было удивительное для подобных игр равенство — 27−27. Да, Россия бросила играть после комфортного преимущества, но обычно аутсайдеры все равно уходят в глубокий минус по разнице бросков. Норвежцы в
Другая проблема — игра на точке. Это не помешало в большинстве, где взаимодействие у игроков было потрясающим, но в будущем это сильно ударит. Анисимов выиграл 3 из 13, Малкин — 4 из 11. Большинство русских центров никогда не были суперсильными на вбрасываниях, но когда против тебя выпускают парней из аутсайдеров SHL и норвежской лиги, это вызывает нехорошие мысли.
Очень странным получилось взаимодействие пяти нападающих в бригаде большинства. Да, это Норвегия, это 5:0 в матче, это эксперимент и ничего более, но когда люди просто не успевают закрыть зону и не могут закрепиться в ней, это выглядит смешно, бессмысленно и нелепо. Лучше бы дали лишнее время второй бригаде.
Ковальчук. Его звено схватило «минус». Это не было виной конкретно игроков из
Самое главное событие матча:
В общем, эмоции Кучерова можно понять: длинный групповой этап почти лишает смысла такие матчи, в отличие хотя бы от двухступенчатой формулы нулевых. Главный позитив из этой игры: Россия хочет играть в хоккей. Главный негатив: сложно понять силу сопротивления.
Владислав Третьяк в последнее время в основном руководствуется заветами Дмитрия Медведева и отливает слова в гранит, но про сегодняшний матч сказал максимально точно: сборная играла «в охоточку». Пока примем во внимание, что сборной было не пофиг даже при 5:0, а концовка из разряда shit happens.
Родион Власов
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|10 Мая, 17:15
|Зрители 7698
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Петтер Торесен
|Андрей Василевский
|Хенрик Хаукеланн
|1-й период
|Матис Улимб
|08:27
|08:39
|Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
|09:04
|Дмитрий I Орлов
|14:33
|Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:24
|Евгений Малкин
|Маттиас Нерстебе
|27:08
|28:13
|Никита Кучеров (М. Сергачев)
|Микаэль Хага
|29:45
|29:47
|Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
|3-й период
|41:26
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
|49:09
|Илья Ковальчук
|Матис Улимб
|53:21
|Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг)
|56:07
|Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен)
|57:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол