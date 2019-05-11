Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 овертайм Дания 4
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242687/
11 мая 2019, 13:00 | Sports.Ru

Ковальчук в минусе, по броскам — ничья. Главное — ЧМ начали с победы

Сборную есть за что критиковать.

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За неделю до старта чемпионата мира Никита Кучеров выразил недовольство тем, что турнир слишком длинный — приходится играть с «Норвегиями и Италиями». Да, у одного Гусева скиллов больше, чем у всех норвежцев (за исключением Торесена), и вообще такие речи гораздо лучше клише типа «в хоккей научились играть все», но с другой стороны — с этой же самой Норвегией приходилось бодаться на ЧМ-2012.

В последний раз мы пересекались с норвежцами, когда играли под нелепым брендом «ОАР», и тогда они выглядели в плохом смысле отмороженными: это была максимально вялая и безвольная сборная, которую в первом периоде просто снесли, а она и не возражала.

В этот раз сопернику можно выразить респект, что не бросили играть после первой пропущенной шайбы — как это делали многие аутсайдеры в истории ЧМ, выставляя при этом еще и вторых вратарей. У Норвегии максимально налажено взаимодействие (почти нет новых игроков в команде) и она была борзой в достаточной мере, чтобы перекрывать среднюю и не бояться активно прессинговать. Правда, такие попытки частенько заканчивались быстрыми контратаками.

Россия вполне уверенно победила — если б не расслабились в конце третьего периода, то сохранили бы преимущество в 4−5 шайб. Но даже на фоне такого матча прослеживается несколько неприятных моментов.

По броскам сегодня было удивительное для подобных игр равенство — 27−27. Да, Россия бросила играть после комфортного преимущества, но обычно аутсайдеры все равно уходят в глубокий минус по разнице бросков. Норвежцы в какой-то момент стали бросать со всех ракурсов и целиться даже во внешнюю сторону сетки. Василевский не был особо настроен пропускать.

Другая проблема — игра на точке. Это не помешало в большинстве, где взаимодействие у игроков было потрясающим, но в будущем это сильно ударит. Анисимов выиграл 3 из 13, Малкин — 4 из 11. Большинство русских центров никогда не были суперсильными на вбрасываниях, но когда против тебя выпускают парней из аутсайдеров SHL и норвежской лиги, это вызывает нехорошие мысли.

Очень странным получилось взаимодействие пяти нападающих в бригаде большинства. Да, это Норвегия, это 5:0 в матче, это эксперимент и ничего более, но когда люди просто не успевают закрыть зону и не могут закрепиться в ней, это выглядит смешно, бессмысленно и нелепо. Лучше бы дали лишнее время второй бригаде.

Ковальчук. Его звено схватило «минус». Это не было виной конкретно игроков из энерджи-лайн, но на ЧМ даже против норвежцев это сочетание смотрится странно. Честно, это тот случай, когда не надо было смотреть на имена и взять энергичного Михеева, который идеально ложился в концепцию звена, которое сегодня выглядело просто непонятным. В большинстве на него мы тоже толком не посмотрели.

Самое главное событие матча: наконец-то Анисимову нашли правильное место в сборной. Вокруг Артема не могли выстроить дееспособное звено: та же тройка Тарасенко — Анисимов — Кулемин в Сочи-2014 даже не была плохой — она была просто невидимой. Сейчас центр «Чикаго» вернулся в звено, очень похожее на тройку с Панариным и Кэйном, за исключением того, что Кучеров гораздо лучше играет в обороне. Как мусорщик Анисимов идеален,

В общем, эмоции Кучерова можно понять: длинный групповой этап почти лишает смысла такие матчи, в отличие хотя бы от двухступенчатой формулы нулевых. Главный позитив из этой игры: Россия хочет играть в хоккей. Главный негатив: сложно понять силу сопротивления.

Владислав Третьяк в последнее время в основном руководствуется заветами Дмитрия Медведева и отливает слова в гранит, но про сегодняшний матч сказал максимально точно: сборная играла «в охоточку». Пока примем во внимание, что сборной было не пофиг даже при 5:0, а концовка из разряда shit happens.

Родион Власов
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10 Мая, 17:15 Зрители 7698 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Норвегия
Главные тренеры
Илья Воробьев Петтер Торесен
Вратари
Андрей Василевский Хенрик Хаукеланн
1-й период
Матис Улимб 08:27
08:39 Евгений Дадонов (Н. Кучеров, Е. Малкин)
09:04 Дмитрий I Орлов
14:33 Артем Анисимов (Дм. Орлов, М. Григоренко)
2-й период
20:24 Евгений Малкин
Маттиас Нерстебе 27:08
28:13 Никита Кучеров (М. Сергачев)
Микаэль Хага 29:45
29:47 Евгений Дадонов (Е. Малкин, Н. Гусев)
3-й период
41:26 Никита Гусев (Д. Хафизуллин, Н. Кучеров)
49:09 Илья Ковальчук
Матис Улимб 53:21
Томас Валькве Ольсен (А. Райхенберг) 56:07
Юнас Холес (М. Треттенес, А. Мартинсен) 57:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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