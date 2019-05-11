Звездные американцы облажались в первый день чемпионата мира. Фаворита уничтожили словаки

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242724/
11 мая 2019, 0:04 | Sport24

Звездные американцы облажались в первый день чемпионата мира. Фаворита уничтожили словаки

Старт турнира закончился крахом сборных из Северной Америки.

Первый день на чемпионате мира по хоккею превратился в крах североамериканских сборных. Сначала канадцы уступили Финляндии, а затем США проиграли хозяевам турнира словакам. Оба сенсационных матча прошли в Кошице — небольшом городе, который расположен в 400 километрах от Братиславы. Здесь проходят матчи группы А. Местная «Стил-арена» вмещает 8347 зрителя. И, естественно, на игре сборной Словакии не было свободных мест.

Статус соперника антуражу соответствовал. Сборная США привезла в Словакию свой самый крутой состав за последний десяток чемпионатов. Джонни Годро, Алекс Дебринкет, Дилан Ларкин, Райан Сутер, Патрик Кейн, Джей Айкел — банда очень боевая. Впервые за много лет американцы выглядят на порядок мощнее канадцев.

Другое дело — словаки. Хозяев подвел «Бостон», который уверенно шагает по Кубку Стэнли и не думает освобождать главную звезду местного хоккея Здено Хару. В его отсутствии потенциальными героями в составе словацкой сборной выглядели Томаш Татар из «Монреаля» и Андрей Секера из «Эдмонтона».

Начало матча американцы провели мощно, но не смогли на второй минуте реализовать выход два в одного. Словаки нашли, чем ответить. Арена взревела на пятой минуте. Матуш Сукель мощно бросил, Кори Шнайдер шайбу отразил, но Мариан Студенич проворно пролетел за воротами и дал Сукелю еще один шанс — 1:0.

Американцев такой поворот не смутил. Они продолжали атаковать большими силами. И удаляться обороняющейся стороне в такой ситуации — не лучшая идея. Марио Лунтер отправился отдыхать на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а сборная США свое первое численное большинство реализовала. Шайба быстро двигалась по зоне словаков и к броску Алекса Дебринкэта Патрик Рыбар оказался не готов — 1:1. С таким счетом и завершился первый период.

Ничья ни у кого удивления не вызывала. Словаки лезли из кожи вон, чтобы порадовать своих болельщиков, а американцы, казалось, катались на расслабоне. Возникало ощущение, будто звездно-полосатые просто ждут, пока у соперника иссякнет запал, чтобы быстренько его придушить.

Получилось наоборот. Прорыву хозяев способствовала сама сборная США. Брэди Шей и Райан Сутер удалились с разницей в несколько секунд. Первый присел за задержку соперника, второй — за подножку. В формате «пять на три» Чернак отыгрался с Секерой, а затем от дальнего пятака мощно выстрелил в правый угол ворот — 2:1.

Остаток меньшинства американцы выстояли, получили пятого игрока, побежали атаковать… И получили третий. Разница между голами словаков во втором периоде составила всего лишь три минуты. «Звездно-полосатые» зачем-то оставили Татара одного у своих ворот, Томаш им этого не простил, расстреляв несчастного Шнайдера. 3:1 — итог 40 минут.

Если вы не смотрели матч, то, наверное, вам кажется, что остаток игры полностью проходил у словацких ворот? А вот и нет! У американцев не получилось ничего — постоянные потери, вальяжная игра, недоработки в обороне. Хозяева же только раскручивались. Поэтому их четвертый гол за четыре минуты до конца третьего периода выглядел более чем логичным. Отличился Михал Криштоф, точно бросивший от синей линии. А помог ему все тот же Татар, закрывший обзор голкиперу — 4:1.

До финальной сирены счет больше не менялся. Словаки сделали важный шаг на пути к четвертьфиналу. Да и от американцев плей-офф никуда не денется. Из топов их в группе ждут только Канада и Финляндия. Даже заняв четвертое место, США все равно останутся фаворитом ЧМ. При этом, до конца группового этапа еще шесть матчей — вполне достаточно для того, чтобы собрать в единый коллектив россыпь звезд.
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10 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
США 1:4
(1:1, 0:2, 0:1)
Словакия
Вратари
1-й период
Сукель М. (Студенич М.) 04:02
12:05 Дебринкэт А. (Кейн П., Айкел Дж.)
2-й период
Чернак Э. (Секера А.) 21:52
Татар Т. (Сукель М.) 24:58
3-й период
Михал Криштоф (Мартин Маринчин) 55:54
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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