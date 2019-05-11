Звездные американцы облажались в первый день чемпионата мира. Фаворита уничтожили словаки
Старт турнира закончился крахом сборных из Северной Америки.
Первый день на чемпионате мира по хоккею превратился в крах североамериканских сборных. Сначала канадцы уступили Финляндии, а затем США проиграли хозяевам турнира словакам. Оба сенсационных матча прошли в Кошице — небольшом городе, который расположен в 400 километрах от Братиславы. Здесь проходят матчи группы А. Местная «Стил-арена» вмещает 8347 зрителя. И, естественно, на игре сборной Словакии не было свободных мест.
Статус соперника антуражу соответствовал. Сборная США привезла в Словакию свой самый крутой состав за последний десяток чемпионатов. Джонни Годро, Алекс Дебринкет, Дилан Ларкин, Райан Сутер, Патрик Кейн, Джей Айкел — банда очень боевая. Впервые за много лет американцы выглядят на порядок мощнее канадцев.
Другое дело — словаки. Хозяев подвел «Бостон», который уверенно шагает по Кубку Стэнли и не думает освобождать главную звезду местного хоккея Здено Хару. В его отсутствии потенциальными героями в составе словацкой сборной выглядели Томаш Татар из «Монреаля» и Андрей Секера из «Эдмонтона».
Начало матча американцы провели мощно, но не смогли на второй минуте реализовать выход два в одного. Словаки нашли, чем ответить. Арена взревела на пятой минуте. Матуш Сукель мощно бросил, Кори Шнайдер шайбу отразил, но Мариан Студенич проворно пролетел за воротами и дал Сукелю еще один шанс — 1:0.
Американцев такой поворот не смутил. Они продолжали атаковать большими силами. И удаляться обороняющейся стороне в такой ситуации — не лучшая идея. Марио Лунтер отправился отдыхать на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а сборная США свое первое численное большинство реализовала. Шайба быстро двигалась по зоне словаков и к броску Алекса Дебринкэта Патрик Рыбар оказался не готов — 1:1. С таким счетом и завершился первый период.
Ничья ни у кого удивления не вызывала. Словаки лезли из кожи вон, чтобы порадовать своих болельщиков, а американцы, казалось, катались на расслабоне. Возникало ощущение, будто
Получилось наоборот. Прорыву хозяев способствовала сама сборная США. Брэди Шей и Райан Сутер удалились с разницей в несколько секунд. Первый присел за задержку соперника, второй — за подножку. В формате «пять на три» Чернак отыгрался с Секерой, а затем от дальнего пятака мощно выстрелил в правый угол ворот — 2:1.
Остаток меньшинства американцы выстояли, получили пятого игрока, побежали атаковать… И получили третий. Разница между голами словаков во втором периоде составила всего лишь три минуты. «Звездно-полосатые»
Если вы не смотрели матч, то, наверное, вам кажется, что остаток игры полностью проходил у словацких ворот? А вот и нет! У американцев не получилось ничего — постоянные потери, вальяжная игра, недоработки в обороне. Хозяева же только раскручивались. Поэтому их четвертый гол за четыре минуты до конца третьего периода выглядел более чем логичным. Отличился Михал Криштоф, точно бросивший от синей линии. А помог ему все тот же Татар, закрывший обзор голкиперу — 4:1.
До финальной сирены счет больше не менялся. Словаки сделали важный шаг на пути к четвертьфиналу. Да и от американцев
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|1-й период
|Сукель М. (Студенич М.)
|04:02
|12:05
|Дебринкэт А. (Кейн П., Айкел Дж.)
|2-й период
|Чернак Э. (Секера А.)
|21:52
|Татар Т. (Сукель М.)
|24:58
|3-й период
|Михал Криштоф (Мартин Маринчин)
|55:54
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол