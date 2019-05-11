Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котел»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242766/
11 мая 2019, 1:56 | Чемпионат.com

Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котел»

Действующие чемпионы мира потерпели неожиданное поражение в Братиславе.

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Чехи заполонили Братиславу

Если годом ранее на чемпионате мира в Дании по Копенгагену разгуливала тьма шведских фанатов (перешёл из Мальмё через мост — и ты на месте), то в Братиславе логично наблюдается обилие чешских фанатов. До Чехии рукой подать, да и в самой Словакии чехов хватает.

Болельщики команды Милоша Ржиги, всерьёз заправившись пивом, осели на трибунах ледовой арены ещё до начала матча между Россией и Норвегией, решив посмотреть на Овечкина, Малкина, Кучерова и компанию. Тем более что в чешской сборной звёзд подобного калибра нет. Два гола в ворота Василевского чехи встречали овациями.

Шведы, воодушевлённые приездом в сборную защитника «Далласа» Йона Клингберга, старались составить конкуренцию сопернику в плане кричалок и песен, но сделать это было сложно. Силы оказались неравны, шведы попали в чешский фанатский «котёл». Зато на ледовой площадке явным фаворитом были «Тре Крунур». Но это только на бумаге.

Шведов не было заметно на льду

Действующие чемпиона мира откровенно провалили первый период. Команду Рикарда Грёнборга было не узнать, чехи, под оглушительный рёв трибун, делали с соперником всё, что хотели.

Уже на второй минуте шайба отскочила к Вране в центр шведской зоны, откуда Якуб мощным броском в касание прошил Лундквиста. Король Хенрик не мог понять, где проскочила шайба. Следом скандинавы едва выстояли в меньшинстве после удаления Хега. Ворачек, Палат, Фролик — моментов у номинальных хозяев было хоть отбавляй, однако Швецию выручал Лундквист.

Кстати, одним из главных арбитров главного матча дня был россиянин Роман Гофман, который работал очень уверенно. В раздевалки команды отправились в разном настроении. Шведским тренерам было, что сказать своим хоккеистам.

Хёрнквист вернул скандинавов в игру

В ситуации, в которую попали шведы, важны ответные шайбы в самом начале периодов. В нашем случае во втором. Слова Грёнборга в раздевалке явно подействовали, так как Швеция начала вторую двадцаминутку ударно.

Сначала Элиас Петтерссон проскочил по правому краю к воротам, далее скинул шайбу в центр, а Хёрнквист с двух попыток размочил Бартошака. Затем за «Тре Крунур» сыграло большинство. Линдблом удачно сыграл на пятаке, подставив клюшку под мощный бросок партнёра. Шведское мастерство и чувство гола начали сказываться.

Чехи начинали играть грязновато. В одном из эпизодов Яшкин и борта грубо встретил Ларссона, попав тому в голову. На льду началась заварушка, а оба нарушителя спокойствия отправились в штрафные боксы. Дмитрию, справедливости ради, нужно было выписывать гораздо более длительное наказание.

Моментально активизировался эмоциональный Милош Ржига, который почему-то был недоволен действиями арбитров. Впрочем, такое поведение Ржиги не является сенсацией. Мы прекрасно помним, как Ржига вёл себя в КХЛ.

И поведение Ржиги подействовало. Коварж исполнил шикарный пас на Кубалика, который броском в касание не оставил Лундквисту шансов на спасение. Комбинация получилась эффектной и эффективной. 2:2 — третий период обещал получиться не менее интересным.

Симон мешал Лундквисту?

В начале третьего отрезка встречи Фролик добил шайбу в ворота, но Лундквисту на пятаке откровенно мешал Симон. Тренерский штаб шведов взял запрос на помеху вратарю, однако судьи приняли решение засчитать шайбу. В КХЛ бы, скорее всего, такой гол отменили. Но на чемпионате мира всё иначе.

Шведы ринулись отыгрываться, а чехи старались «подсушить» матч, связав соперника по рукам и ногам.

Концовка матча получилась богатой на стычки и постоянные паузы. В одном из эпизодов команды остались играть в формате «4 на 4», Врана убежал на ворота Лундквиста и хлёстким броском поразил цель, оформив дубль. Пятую шайбу чехи забрасывали уже в пустые ворота — отличился Коварж. 5:2 — победа команды Милоша Ржиги.

Примечательно, что до отчётной встречи у шведов была действующая победная серия из 17 матчей. Они выиграли семь матчей подряд на ЧМ-2017 и все 10 игр на ЧМ-2018. В последний раз скандинавы проигрывали на чемпионате мира 8 мая 2017 года (США, 3:4).

В результате шведскую машину остановили чехи. Что ж, тем интереснее будет следить за чемпионатом мира дальше. Сборной России ещё играть и с теми, и с другими.
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10 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B
Чехия 5:2
(1:0, 1:2, 3:0)
Швеция
Вратари
1-й период
01:55 Врана Я. (Кубалик Д.)
2-й период
Хернквист П. (Петтерссон М.) 20:24
Линдблум О. (Густафссон Эр., Братт Й.) 23:01
36:36 Кубалик Д. (Коварж Ян)
3-й период
40:33 Фролик М. (Симон Д.)
55:50 Врана Я. (Филип Гронек)
59:05 Коварж Ян (Якуб Ворачек)
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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