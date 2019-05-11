Нюландер: У России великолепная команда, будет трудно её обыграть

«Не имеет значения, если проиграешь первый матч, потому что на этом турнире много игр. У нас достаточно времени, чтобы стать лучше.

На большой площадке играется немного по-другому, но я чувствую себя лучше с каждой сменой. Играть в звене с Петтерссоном хорошо, по ходу матча у нас стала появляться химия. Будем продолжать прогрессировать.

Чехи теперь — главные фавориты группы? Не знаю, это вам решать, ребята, а мне всё равно. У России великолепная команда, будет трудно её обыграть.