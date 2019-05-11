Нюландер: У России великолепная команда, будет трудно её обыграть

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37242873/
11 мая 2019, 1:43 | Чемпионат.com

Нюландер: У России великолепная команда, будет трудно её обыграть

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился мнением о матче с командой Чехии (2:5).

«Не имеет значения, если проиграешь первый матч, потому что на этом турнире много игр. У нас достаточно времени, чтобы стать лучше.

На большой площадке играется немного по-другому, но я чувствую себя лучше с каждой сменой. Играть в звене с Петтерссоном хорошо, по ходу матча у нас стала появляться химия. Будем продолжать прогрессировать.

Чехи теперь — главные фавориты группы? Не знаю, это вам решать, ребята, а мне всё равно. У России великолепная команда, будет трудно её обыграть.

Правильно ли засчитали третий гол чехов? Не знаю, это тяжёлое решение. Соперник лежал во вратарской площади. Не знаю, трудно сказать. Судьи делают свою работу, стараются. Они видят то, что видят, не пытаются как-то навредить. С некоторыми свистками можно согласиться, с некоторыми — нет, — передаёт слова Нюландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!

Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!

Стла известна реакция Месси на поражение от "Ливерпуля"!

Моуринью обрушился на игроков "Барселоны" за провал в Лиге Чемпионов!
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?