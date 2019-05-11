Ржига: Пока Россия меня не интересует
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал игру команды в матче чемпионата мира со Швеции (5:2).
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«Где-то нам повезло, но в целом наша команда играла дисциплинировано и по заданию. Ту задачу, которую мы поставили перед ребятами, они выполнили на 100%. Про матч с Россией я пока не думаю, у нас впереди игра с Норвегией. Пока Россия меня не интересует. Почему не заявили Якуба Коваржа? Он не был доволен своей ролью в команде, не хотел быть третьим вратарём», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|1-й период
|01:55
|Врана Я. (Кубалик Д.)
|2-й период
|Хернквист П. (Петтерссон М.)
|20:24
|Линдблум О. (Густафссон Эр., Братт Й.)
|23:01
|36:36
|Кубалик Д. (Коварж Ян)
|3-й период
|40:33
|Фролик М. (Симон Д.)
|55:50
|Врана Я. (Филип Гронек)
|59:05
|Коварж Ян (Якуб Ворачек)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол