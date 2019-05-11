Ржепик: Крупная победа над шведами даст чехам еще больше уверенности на ЧМ

Сборная Чехии в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира. Действующие обладатели титула шведы выиграли предыдущие 17 матчей на мировых первенствах.

«Великолепный вечер, сложная, очень быстрая и очень жаркая игра, в которой было много стычек и много нервов. У шведов классная команда, это всем известно, поэтому я счастлив, что мы победили. Победа над таким соперником даст нам еще больше уверенности, но парить в облаках нельзя. Мы должны серьезно отнестись ко всем соперникам», — сказал Ржепик.