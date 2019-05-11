Ржепик: Крупная победа над шведами даст чехам еще больше уверенности на ЧМ
БРАТИСЛАВА, 11 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Крупная победа над сборной Швеции по хоккею даст чехам дополнительный заряд уверенности на чемпионате мира, заявил РИА Новости форвард национальной команды Чехии Михал Ржепик.
Сборная Чехии в пятницу в Братиславе со счетом 5:2 обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мира. Действующие обладатели титула шведы выиграли предыдущие 17 матчей на мировых первенствах.
«Великолепный вечер, сложная, очень быстрая и очень жаркая игра, в которой было много стычек и много нервов. У шведов классная команда, это всем известно, поэтому я счастлив, что мы победили. Победа над таким соперником даст нам еще больше уверенности, но парить в облаках нельзя. Мы должны серьезно отнестись ко всем соперникам», — сказал Ржепик.
«Я играл в Братиславе за “Слован”, но сейчас все совершенно
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|1-й период
|01:55
|Врана Я. (Кубалик Д.)
|2-й период
|Хернквист П. (Петтерссон М.)
|20:24
|Линдблум О. (Густафссон Эр., Братт Й.)
|23:01
|36:36
|Кубалик Д. (Коварж Ян)
|3-й период
|40:33
|Фролик М. (Симон Д.)
|55:50
|Врана Я. (Филип Гронек)
|59:05
|Коварж Ян (Якуб Ворачек)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол