Яшкин: Чешские хоккеисты победили команду Швеции благодаря надежной игре голкипера

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Сборная Чехии выиграла у действующих чемпионов мира со счетом 5:2.

«Думаю, вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. У нас очень хорошо играл вратарь (Патрик Бартошак, — прим. ТАСС), а ребята, которые должны были забрасывать шайбы, справились со своей работой, — сказал Яшкин. — Такая же встреча была и в Чехии (на заключительном этапе Евротура, где чехи победили со счетом 3:0, — прим. ТАСС) — мы давили в первой половине стартового периода, потом они немного выровняли игру. Сегодня было то же самое, вратарь нас хорошо поддержал, и мы решили исход матча».

Главный тренер чехов Милош Ржига отметил, что его подопечные хорошо действовали в плане дисциплины. «Ребята были на 100 процентов готовы к этой игре. Что касается матча со сборной России, то сейчас мы готовимся к команде Норвегии. Россия пока меня не интересует», — подчеркнул Ржига.

Следующий матч на чемпионате мира команда Чехии проведет против сборной Норвегии. Встреча состоится 11 мая.