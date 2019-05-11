Яшкин: Чешские хоккеисты победили команду Швеции благодаря надежной игре голкипера
БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии смогли победить команду Швеции в своем стартовом матче чемпионата мира благодаря уверенным действиям вратаря. Такое мнение журналистам высказал нападающий чехов Дмитрий Яшкин.
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Сборная Чехии выиграла у действующих чемпионов мира со счетом 5:2.
«Думаю, вся команда довольна тем, что мы сегодня показали. У нас очень хорошо играл вратарь (Патрик Бартошак, — прим. ТАСС), а ребята, которые должны были забрасывать шайбы, справились со своей работой, — сказал Яшкин. — Такая же встреча была и в Чехии (на заключительном этапе Евротура, где чехи победили со счетом 3:0, — прим. ТАСС) — мы давили в первой половине стартового периода, потом они немного выровняли игру. Сегодня было то же самое, вратарь нас хорошо поддержал, и мы решили исход матча».
Главный тренер чехов Милош Ржига отметил, что его подопечные хорошо действовали в плане дисциплины. «Ребята были на 100 процентов готовы к этой игре. Что касается матча со сборной России, то сейчас мы готовимся к команде Норвегии. Россия пока меня не интересует», — подчеркнул Ржига.
Следующий матч на чемпионате мира команда Чехии проведет против сборной Норвегии. Встреча состоится 11 мая.
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|1-й период
|01:55
|Врана Я. (Кубалик Д.)
|2-й период
|Хернквист П. (Петтерссон М.)
|20:24
|Линдблум О. (Густафссон Эр., Братт Й.)
|23:01
|36:36
|Кубалик Д. (Коварж Ян)
|3-й период
|40:33
|Фролик М. (Симон Д.)
|55:50
|Врана Я. (Филип Гронек)
|59:05
|Коварж Ян (Якуб Ворачек)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол