Нюландер: Сборной Швеции сложно будет обыграть россиян
БРАТИСЛАВА, 11 мая. /ТАСС/. Сборной Швеции тяжело будет победить команду России на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии. Такое мнение журналистам после матча с чехами высказал нападающий шведов Вильям Нюландер.
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Сборная Швеции начала турнир с поражения от команды Чехии со счетом 2:5. Подопечные же Ильи Воробьева стартовали с победы над норвежцами (5:2). Матч сборных России и Швеции пройдет 21 мая и станет заключительным в группе В.
Главные арбитры матча сборных Чехии и Швеции (5:2), одним из которых был россиянин Роман Гофман, выписали командам на двоих 28 штрафных минут — по 14 у каждой. «Судьи делают свою работу и стараются. Можно соглашаться с рядом их решений, а можно и протестовать. Однако это не имеет значения», — добавил хоккеист.
Не стал говорить о работе арбитров и форвард шведов Элиас Петтерссон. «У чехов очень сильная команда, молодые быстрые ребята. Обе команды старались выиграть. Силовые приемы следовали друг за другом, появлялись эмоции», — отметил Петтерссон.
В следующем матче шведы 12 мая сыграют против команды Италии.
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|1-й период
|01:55
|Врана Я. (Кубалик Д.)
|2-й период
|Хернквист П. (Петтерссон М.)
|20:24
|Линдблум О. (Густафссон Эр., Братт Й.)
|23:01
|36:36
|Кубалик Д. (Коварж Ян)
|3-й период
|40:33
|Фролик М. (Симон Д.)
|55:50
|Врана Я. (Филип Гронек)
|59:05
|Коварж Ян (Якуб Ворачек)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол