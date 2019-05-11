Старт чемпионата мира показал, что финн Какко может стать первым номером драфта НХЛ

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Когда в 2015 году Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что чемпионат мира — 2019 пройдет в Словакии, стало ясно — главным городом хоккейного праздника станет столица страны. Так в итоге и будет, ведь полуфинальные матчи и игры за медали первенства пройдут именно в Братиславе. Однако, несмотря на то, что на бумаге столица Словакии является главным городом чемпионата мира, до дня заключительных встреч предварительного этапа, который завершится 21 мая, таковым останется Кошице.

Во-первых, здесь все свои матчи группового раунда проведут хозяева турнира — национальная команда Словакии. Во-вторых, в Кошице организаторы провели официальное открытие мирового первенства. В-третьих же, здесь обосновались финны, разукрасив город в бело-голубой цвет своего национально флага. Это означает, что именно в Кошице любители хоккея могут полюбоваться заочным и очным (13 мая) поединками между двумя самыми одаренными молодыми игроками планеты.

Речь идет о первом номере рейтинга скаутского бюро среди полевых хоккеистов Европы финне Каапо Какко и об американце Джеке Хьюзе, являющимся также лидером рейтинга, но по Северной Америке. Эксперты считают, что на сегодняшний день Хьюз с большей долей вероятности станет первым номером драфта НХЛ — 2019, который состоится 21 июня на арене «Ванкувер Кэнакс». Связано это с тем, что центральный нападающий является более ценным активом, несмотря на прочие равные условия. К тому же Хьюз — американец, поэтому вокруг него создается наибольший ажиотаж.

Какко — готовый крайний форвард для НХЛ

Мнения могут быть разными, но ни один эксперт не будет прав на 100%, рассуждая о возможностях игроков. Утверждать можно лишь то, что только генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз», имеющего право первого выбора на предстоящем драфте, знает, кто из них станет первым номером. Возможно, в клубе уже определились с выбором, и он всех удивит. Например, назовут имя россиянина Василия Подколзина, что сейчас видится чем-то из области фантастики.

Если взять в расчет стартовые матчи Какко и Хьюза против сборных Канады и Словакии соответственно, то в первый день чемпионата мира финн полностью заочно переиграл американца.

И дело даже не в победе европейцев и двух заброшенных шайбах Какко, просто он показал себя настоящим лидером сборной Финляндии. Игрока уже можно назвать готовым правым крайним нападающим для НХЛ, так как весь сезон форвард провел в высшей лиге страны, выступая за ТПС.

Хьюз же еще не имеет опыта на взрослом уровне. Его отличает безумная скорость, храбрость и решительность. Но то, что проходит в матчах среди 18-летних игроков (Хьюз является продуктом программы развития национальных сборных США до 18 лет — прим. ТАСС), не всегда получается во взрослом хоккее. Во встрече против словаков (1:4) нападающий показался «всадником без головы» — он переигрывал смены, пытался успеть везде, даже иногда оказывался позади собственных защитников.

Создавалось впечатление, что только Хьюз может начать атаку, а партнеры нужны просто для заявки на игру. Хотя одним из его напарников по команде был трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн, который «прокачал» несколько лет назад Артемия Панарина до такого уровня, что сейчас и не скажешь, кто из них двоих большая звезда. Возможно, тренер американцев не угадал с третьим партнером Хьюза по звену, так как лучшие годы Джеймса ван Римсдийка, демонстрирующего силовой хоккей, позади. Он не реализовал как минимум две голевых передачи молодого дарования, не случайно в третьем периоде вместе с Кейном и Хьюзом стал выходить Дерек Райан, однако было уже поздно.

Кошице увидел финское мастерство

Еще одним аргументом к тому, почему Хьюз пока не готов быть лидером, является игра в большинстве. При счете 1:3 в пользу словаков можно было еще спасти матч, однако вундеркинда ни разу не выпустили в составе спецбригад. Какко же в большинстве играет и в ключевой момент тренер доверил ему выйти на лед, чтобы сдержать натиск отыгрывающейся команды. И форвард забил в пустые ворота, ранее также став автором первого гола чемпионата мира.

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Он сделал все красиво — заложил вираж на одном коньке, выйдя один на один с вратарем, и переиграл голкипера. Это то, что уже можно назвать мастерством.

Пищи для размышлений у генерального менеджера «Нью-Джерси» явно прибавилось. Конечно, еще неизвестно, какие обмены ждут команду. Однако, имея центральными нападающими Нико Хишира (первый номер драфта-2018 — прим. ТАСС) и Павла Заха, ветерана Трэвиса Зейджака и прогрессирующего Блэйка Коулмена, трудно будет найти место для малоопытного Хьюза. А вот на правом фланге у «Нью-Джерси» никого нет, поэтому, кажется, что Какко мог бы сразу начать сезон в первом звене с Тэйлором Холлом и Хиширом.