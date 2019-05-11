Старт чемпионата мира показал, что финн Какко может стать первым номером драфта НХЛ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37243251/
11 мая 2019, 9:22 | ТАСС

Старт чемпионата мира показал, что финн Какко может стать первым номером драфта НХЛ

КОШИЦЕ /Словакия/, 11 мая. /ТАСС/. Стартовые матчи чемпионата мира в группе А продемонстрировали, что под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года может быть выбран 18-летний финн Каапо Какко. Нападающий, впервые принимающий участие на мировом первенстве, сделал дубль в дебютной игре против сборной Канады (3:1).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2019

Когда в 2015 году Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что чемпионат мира — 2019 пройдет в Словакии, стало ясно — главным городом хоккейного праздника станет столица страны. Так в итоге и будет, ведь полуфинальные матчи и игры за медали первенства пройдут именно в Братиславе. Однако, несмотря на то, что на бумаге столица Словакии является главным городом чемпионата мира, до дня заключительных встреч предварительного этапа, который завершится 21 мая, таковым останется Кошице.

Во-первых, здесь все свои матчи группового раунда проведут хозяева турнира — национальная команда Словакии. Во-вторых, в Кошице организаторы провели официальное открытие мирового первенства. В-третьих же, здесь обосновались финны, разукрасив город в бело-голубой цвет своего национально флага. Это означает, что именно в Кошице любители хоккея могут полюбоваться заочным и очным (13 мая) поединками между двумя самыми одаренными молодыми игроками планеты.

Речь идет о первом номере рейтинга скаутского бюро среди полевых хоккеистов Европы финне Каапо Какко и об американце Джеке Хьюзе, являющимся также лидером рейтинга, но по Северной Америке. Эксперты считают, что на сегодняшний день Хьюз с большей долей вероятности станет первым номером драфта НХЛ — 2019, который состоится 21 июня на арене «Ванкувер Кэнакс». Связано это с тем, что центральный нападающий является более ценным активом, несмотря на прочие равные условия. К тому же Хьюз — американец, поэтому вокруг него создается наибольший ажиотаж.

Какко — готовый крайний форвард для НХЛ

Мнения могут быть разными, но ни один эксперт не будет прав на 100%, рассуждая о возможностях игроков. Утверждать можно лишь то, что только генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз», имеющего право первого выбора на предстоящем драфте, знает, кто из них станет первым номером. Возможно, в клубе уже определились с выбором, и он всех удивит. Например, назовут имя россиянина Василия Подколзина, что сейчас видится чем-то из области фантастики.

Если взять в расчет стартовые матчи Какко и Хьюза против сборных Канады и Словакии соответственно, то в первый день чемпионата мира финн полностью заочно переиграл американца.

И дело даже не в победе европейцев и двух заброшенных шайбах Какко, просто он показал себя настоящим лидером сборной Финляндии. Игрока уже можно назвать готовым правым крайним нападающим для НХЛ, так как весь сезон форвард провел в высшей лиге страны, выступая за ТПС.

Хьюз же еще не имеет опыта на взрослом уровне. Его отличает безумная скорость, храбрость и решительность. Но то, что проходит в матчах среди 18-летних игроков (Хьюз является продуктом программы развития национальных сборных США до 18 лет — прим. ТАСС), не всегда получается во взрослом хоккее. Во встрече против словаков (1:4) нападающий показался «всадником без головы» — он переигрывал смены, пытался успеть везде, даже иногда оказывался позади собственных защитников.

Создавалось впечатление, что только Хьюз может начать атаку, а партнеры нужны просто для заявки на игру. Хотя одним из его напарников по команде был трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн, который «прокачал» несколько лет назад Артемия Панарина до такого уровня, что сейчас и не скажешь, кто из них двоих большая звезда. Возможно, тренер американцев не угадал с третьим партнером Хьюза по звену, так как лучшие годы Джеймса ван Римсдийка, демонстрирующего силовой хоккей, позади. Он не реализовал как минимум две голевых передачи молодого дарования, не случайно в третьем периоде вместе с Кейном и Хьюзом стал выходить Дерек Райан, однако было уже поздно.

Кошице увидел финское мастерство

Еще одним аргументом к тому, почему Хьюз пока не готов быть лидером, является игра в большинстве. При счете 1:3 в пользу словаков можно было еще спасти матч, однако вундеркинда ни разу не выпустили в составе спецбригад. Какко же в большинстве играет и в ключевой момент тренер доверил ему выйти на лед, чтобы сдержать натиск отыгрывающейся команды. И форвард забил в пустые ворота, ранее также став автором первого гола чемпионата мира.

Он сделал все красиво — заложил вираж на одном коньке, выйдя один на один с вратарем, и переиграл голкипера. Это то, что уже можно назвать мастерством.

Пищи для размышлений у генерального менеджера «Нью-Джерси» явно прибавилось. Конечно, еще неизвестно, какие обмены ждут команду. Однако, имея центральными нападающими Нико Хишира (первый номер драфта-2018 — прим. ТАСС) и Павла Заха, ветерана Трэвиса Зейджака и прогрессирующего Блэйка Коулмена, трудно будет найти место для малоопытного Хьюза. А вот на правом фланге у «Нью-Джерси» никого нет, поэтому, кажется, что Какко мог бы сразу начать сезон в первом звене с Тэйлором Холлом и Хиширом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
10 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Финляндия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Канада
Вратари
1-й период
06:47 Какко К. (Маннинен С., Иломяки А.)
Маршессо Д. (Стоун Марк, Теодор Ш.) 08:03
2-й период
32:36 Иломяки А. (Раяла Т., Лехтонен М.)
3-й период
59:26 Какко К.
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Денис Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое

Четырнадцатилетнюю россиянку затравили в интернете обвинениями в допинге

Овечкин отправил в нокаут 19-летнего хоккеиста (видео)
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?