Чешское светлое. В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко рассказывает о том, что происходило в Братиславе в первый день чемпионата мира по хоккею.
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Арена за стеной
Сборная России не ищет легких путей и почти всегда во время чемпионатов мира выбирает отдаленные от арены отели. Видимо, ради покоя и уединения. А вот наши соперники чаще всего делают выбор в пользу удобной логистики и селятся максимально близко к дворцу. Например, в Остраве в 2015 году и в Копенгагене в 2018-м многие команды жили прямо через дорогу от стадионов. На матчи ходили пешком, порой приходилось фотографироваться и раздавать автографы прямо по дороге на игру, но никого это не смущало.
В Братиславе у любителей пожить рядом с ареной нет и такой проблемы — самый близкий к Зимнему стадиону элитный отель находится в соседнем здании. Даже дорогу переходить не нужно — от запасного выхода из гостиницы до служебного входа на стадион можно добраться по закрытой территории. Хотя латыши, например, запросто вышли в народ прямо перед первым матчем чемпионата мира. Они стартуют на турнире только в субботу, почему не прогуляться перед тренировкой?
«Кови поможет»
Чемпионат мира только стартовал, хоккеисты и журналисты не успели устать друг от друга, поэтому никаких проблем с общением в
Россиян не смутила смазанная двумя голами концовка матча с норвежцами — в
«Клюшку пока еще не взял. Но не сомневаюсь, что достану ее, ведь мне поможет Кови!», — кивнул Торесен в сторону разговаривавшего с американской прессой Ильи Ковальчука. С такой поддержкой невозможно остаться без подарка.
Нашествие львов
Заранее было понятно, что нынешний чемпионат мира станет домашним не только для настоящих хозяев — словаков, но и для их соседей чехов. Есть стойкое ощущение, что именно ради них матчи словацкой сборной перенесли в отдаленный Кошице, а столицу отдали гостям с запада.
Еще утром в пятницу казалось, что чехов в Братиславе не так уж и много. Да, их можно было встретить у отеля, где живет сборная России, но ведь там и норвежцы прогуливались, и наши болельщики — центр города
Настоящие объемы нашествия стали понятны уже рядом с ареной — даже во время матчей сборных России и Норвегии на трибунах было очень много людей в белых свитерах со львами на груди. Болели они за скандинавов, и их свист в адрес Александра Овечкина и компании ни в чем не уступал «Катюше» от российских болельщиков.
Шведы же растворились в чешском море. Обычно они берут свое если не численностью, то организованностью — покупают билеты в один сектор, создают там свой желтый островок и пытаются слаженно перекрикивать соперников, каким бы численным преимуществом они не владели. Но в этот раз
Когда Якуб Врана мощным броском поразил ворота Хенрика Лундквиста, на Зимнем стадионе начался настоящий карнавал. Невероятная поддержка помогла чехам не сломаться после двух пропущенных шайб, сравнять счет во втором периоде и вырвать победу в третьем. Не отвлекаясь от поддержки своей сборной, чешская публика успела порадоваться за
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