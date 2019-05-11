Чешское светлое. В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Италия
Группа A
17:15 не начался Германия
Великобритания
Группа B
17:15 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37243695/
11 мая 2019, 8:49 | Спорт РИА Новости

Чешское светлое. В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко рассказывает о том, что происходило в Братиславе в первый день чемпионата мира по хоккею.

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Арена за стеной

Сборная России не ищет легких путей и почти всегда во время чемпионатов мира выбирает отдаленные от арены отели. Видимо, ради покоя и уединения. А вот наши соперники чаще всего делают выбор в пользу удобной логистики и селятся максимально близко к дворцу. Например, в Остраве в 2015 году и в Копенгагене в 2018-м многие команды жили прямо через дорогу от стадионов. На матчи ходили пешком, порой приходилось фотографироваться и раздавать автографы прямо по дороге на игру, но никого это не смущало.

В Братиславе у любителей пожить рядом с ареной нет и такой проблемы — самый близкий к Зимнему стадиону элитный отель находится в соседнем здании. Даже дорогу переходить не нужно — от запасного выхода из гостиницы до служебного входа на стадион можно добраться по закрытой территории. Хотя латыши, например, запросто вышли в народ прямо перед первым матчем чемпионата мира. Они стартуют на турнире только в субботу, почему не прогуляться перед тренировкой?

«Кови поможет»

Чемпионат мира только стартовал, хоккеисты и журналисты не успели устать друг от друга, поэтому никаких проблем с общением в микст-зонах нет. Чехи устроили аншлаг даже после предматчевой раскатки — Якуб Ворачек и Доминик Симон давали интервью минут по 20 каждый, форвард «Тампы» Ондржей Палат рассказывал о том, как будет рад еще раз сыграть против Андрея Василевского, Михаила Сергачева и Никиты Кучерова, выступающих с ним в одном клубе. Вышел к журналистам и Милош Ржига.

Россиян не смутила смазанная двумя голами концовка матча с норвежцами — в микст-зоне остановился даже Никита Гусев, который почти не общался после игр за СКА в КХЛ. Но на главный послематчевый вопрос ответил Патрик Торесен. Норвежец накануне пошутил, что одна из его целей на игру против сборной России — заполучить для сына клюшку кого-то из игроков «Вашингтона».

«Клюшку пока еще не взял. Но не сомневаюсь, что достану ее, ведь мне поможет Кови!», — кивнул Торесен в сторону разговаривавшего с американской прессой Ильи Ковальчука. С такой поддержкой невозможно остаться без подарка.

Нашествие львов

Заранее было понятно, что нынешний чемпионат мира станет домашним не только для настоящих хозяев — словаков, но и для их соседей чехов. Есть стойкое ощущение, что именно ради них матчи словацкой сборной перенесли в отдаленный Кошице, а столицу отдали гостям с запада.

Еще утром в пятницу казалось, что чехов в Братиславе не так уж и много. Да, их можно было встретить у отеля, где живет сборная России, но ведь там и норвежцы прогуливались, и наши болельщики — центр города все-таки.

Настоящие объемы нашествия стали понятны уже рядом с ареной — даже во время матчей сборных России и Норвегии на трибунах было очень много людей в белых свитерах со львами на груди. Болели они за скандинавов, и их свист в адрес Александра Овечкина и компании ни в чем не уступал «Катюше» от российских болельщиков.

Шведы же растворились в чешском море. Обычно они берут свое если не численностью, то организованностью — покупают билеты в один сектор, создают там свой желтый островок и пытаются слаженно перекрикивать соперников, каким бы численным преимуществом они не владели. Но в этот раз что-то пошло не так — скандинавы были рассеяны по всей арене, причем чаще всего сидели по 10−15 человек в ряд. Такие желтые полосы никакой конкуренции мощным чешским песням не составляли.

Когда Якуб Врана мощным броском поразил ворота Хенрика Лундквиста, на Зимнем стадионе начался настоящий карнавал. Невероятная поддержка помогла чехам не сломаться после двух пропущенных шайб, сравнять счет во втором периоде и вырвать победу в третьем. Не отвлекаясь от поддержки своей сборной, чешская публика успела порадоваться за братьев-словаков, которые в Кошице сенсационно победили американцев. Магия домашнего чемпионата мира в первый день сработала безотказно.
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