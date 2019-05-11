Чешское светлое. В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею

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Арена за стеной

Сборная России не ищет легких путей и почти всегда во время чемпионатов мира выбирает отдаленные от арены отели. Видимо, ради покоя и уединения. А вот наши соперники чаще всего делают выбор в пользу удобной логистики и селятся максимально близко к дворцу. Например, в Остраве в 2015 году и в Копенгагене в 2018-м многие команды жили прямо через дорогу от стадионов. На матчи ходили пешком, порой приходилось фотографироваться и раздавать автографы прямо по дороге на игру, но никого это не смущало.

В Братиславе у любителей пожить рядом с ареной нет и такой проблемы — самый близкий к Зимнему стадиону элитный отель находится в соседнем здании. Даже дорогу переходить не нужно — от запасного выхода из гостиницы до служебного входа на стадион можно добраться по закрытой территории. Хотя латыши, например, запросто вышли в народ прямо перед первым матчем чемпионата мира. Они стартуют на турнире только в субботу, почему не прогуляться перед тренировкой?

«Кови поможет»

Чемпионат мира только стартовал, хоккеисты и журналисты не успели устать друг от друга, поэтому никаких проблем с общением в микст-зонах нет. Чехи устроили аншлаг даже после предматчевой раскатки — Якуб Ворачек и Доминик Симон давали интервью минут по 20 каждый, форвард «Тампы» Ондржей Палат рассказывал о том, как будет рад еще раз сыграть против Андрея Василевского, Михаила Сергачева и Никиты Кучерова, выступающих с ним в одном клубе. Вышел к журналистам и Милош Ржига.

Россиян не смутила смазанная двумя голами концовка матча с норвежцами — в микст-зоне остановился даже Никита Гусев, который почти не общался после игр за СКА в КХЛ. Но на главный послематчевый вопрос ответил Патрик Торесен. Норвежец накануне пошутил, что одна из его целей на игру против сборной России — заполучить для сына клюшку кого-то из игроков «Вашингтона».

«Клюшку пока еще не взял. Но не сомневаюсь, что достану ее, ведь мне поможет Кови!», — кивнул Торесен в сторону разговаривавшего с американской прессой Ильи Ковальчука. С такой поддержкой невозможно остаться без подарка.

Нашествие львов

Заранее было понятно, что нынешний чемпионат мира станет домашним не только для настоящих хозяев — словаков, но и для их соседей чехов. Есть стойкое ощущение, что именно ради них матчи словацкой сборной перенесли в отдаленный Кошице, а столицу отдали гостям с запада.

Еще утром в пятницу казалось, что чехов в Братиславе не так уж и много. Да, их можно было встретить у отеля, где живет сборная России, но ведь там и норвежцы прогуливались, и наши болельщики — центр города все-таки.

Настоящие объемы нашествия стали понятны уже рядом с ареной — даже во время матчей сборных России и Норвегии на трибунах было очень много людей в белых свитерах со львами на груди. Болели они за скандинавов, и их свист в адрес Александра Овечкина и компании ни в чем не уступал «Катюше» от российских болельщиков.

Шведы же растворились в чешском море. Обычно они берут свое если не численностью, то организованностью — покупают билеты в один сектор, создают там свой желтый островок и пытаются слаженно перекрикивать соперников, каким бы численным преимуществом они не владели. Но в этот раз что-то пошло не так — скандинавы были рассеяны по всей арене, причем чаще всего сидели по 10−15 человек в ряд. Такие желтые полосы никакой конкуренции мощным чешским песням не составляли.