Гол в ворота сборной России признан лучшим по итогам первого дня ЧМ

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Авторами самых красивых шайб первого дня ЧМ были признаны Никита Кучеров (Россия), Якуб Врана (Чехия) и Юнас Холес (Норвегия).

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Самые эффектные сэйвы на свой счет записали Андрей Василевский (Россия), Хенрик Лундквист (Швеция) и Хенрик Хаукеланн (Норвегия).

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В тройку лучших розыгрышей вошли голевая атака сборной России, которую завершил Артем Анисимов, результативная контратака чехов с разящим ударом Якуба Враны и второй гол норвежцев в ворота сборной России.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Братислава и Кошице.